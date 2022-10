Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: UBM, Porr und Andritz gesucht, IRW-News zu First Hydrogen

A1 Telekom Austria Die an der Wiener Börse notierte A1 Telekom Austria Group ist führender Provider für digitale Services und Kommunikationslösungen im CEE Raum mit mehr als 24 Millionen Kunden in sieben Ländern und bietet Kommunikationslösungen, Payment und Unterhaltungsservices sowie integrierte Business Lösungen an.

- News zu Strabag, Pierer, Erste KAG, Andritz, Valneva .. - 13. Aktienturnier: Achtelfinale Tag 2 - Nachlese: US Botschaft freut sich über Österreich als Nr. 1 beim Zuwachs der US-Investitionen - Unser Robot sagt: Marinomed, Mayr-Melnhof, Lenzing und weitere Aktien auffällig: Gerald Grohmann führt den 5. Tag im CEO-Ranking - Smeil Nominierungen 2022: Reich mit Plan, Covacoro - Börsenblog und Finanzkolumne, Rendity, Petras Finanzexperimente , wikifolio-Blog, WirtschaftsWunder - Börsegeschichte 11.10. - Österreich-Depots: Weiter nach unten, aber Alpha ausgebaut - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.77% vs. last #gabb, -13.80% ytd, +55.60% seit Start 2013

Austrian Stocks in English: Week 38 brought new lows and a streak of 16 by Raiffeisen Centrobank

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the new and weekly english spoken Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german langu...

