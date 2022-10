Nachlese: Mani Lettenbichler, Georges Leser mit startup300 Bedenken, Immofinanz, Diana Kaufhold und If you go away (Christian Drastil)

12.10.2022, 2727 Zeichen

Nachlese Podcast Montag: Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/3447, alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast )

- chancenreiche Pierer Mobility mit Aktienturnier, dem Weltmeistertitel für KTM-Hard-Enduro-Pilot Mani Lettenbichler sowie einem Deal in der Schweiz.

- Rechtsanwalt Georges Leser hat bzgl. des bereits durchgeführten Delistings von startup300 Bedenken angemeldet. Hintergründe für die hohen Verluste seien laut Vorstand im Wesentlichen die Beteiligungen Conda und Pioneer gewesen. Hier gehe es darum, auf Basis welcher anerkannten Bewertungsmethode die jeweiligen Preise ermittelt wurden, zu denen diese Beteiligungen gekauft und verkauft wurden. Die in der Startup-Welt häufige Bewertungsmethode „wir haben uns auf eine Bewertung geeinigt“ sei bei einer börsenotierten Aktiengesellschaft jedenfalls unzulässig. Eine unbeantwortete Rechtsfrage sei auch, dass der Vorstand ohne Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung das Delisting beschlossen und abgewickelt habe.

- bei Immofinanz gibt es in deutschen Boards ebenfalls Gegenwind zur neuen Strategie und wir bekommen etliche Mails.

- Diana Kaufhold ist seit 2012 Geschäftsführerin von firesys, einem Spezialisten für Finanzpublikationen und Unternehmensberichte aus Deutschland, der auch in Österreich stark aktiv ist und auch ein langjähriger grosser Partner der CIRA-Jahreskonferenzen ist. Im Talk geht es auch um die Nullerjahre, als Diana noch bei Thomas Birtel für die Strabag Deutschland arbeitete und firesys in Österreich mit u.a. Wienerberger, Mayr-Melnhof, Telekom Austria oder RBI durchstartete. Ihr Wechsel zu firesys war dann im Zuge eines Change Prozesses nur kurz interimsmässig gedacht, denn Diana konnte überzeugen. Nicht unerwähnt lässt sie auch die privaten Facetten, denn ihr Kollege in der Geschäftsführung von firesys ist zugleich ihr Ehemann. Freilich machen wir auch einen Ausflug in Reporting-Fachbegriffe. Und: Der Podcast hat diesmal einen Kaltstart, weil Diana auf meinen Jingle mit einem ansteckenden Lachanfall reagierte, was einfach aufgenommen werden musste. Also ja: Wir hatt en Spass bei der Aufnahme .https://boersenradio.at/page/podcast/3448

- Song #32 ist ein Test des Rodecasters als Aufnahmegerät für Musik. Ich intoniere eine Variation des Jacques Brel Klassikers "Ne me quitte pas“ in der englischen Variante „If you go away", angelehnt an die Terry-Jacks-Interpretation, die als Rückseite von „Seasons in the Sun“ erschienen ist. Anders als bei unseren sonstigen Musikmischungen

wurden diesmal die Stimmeinstellungen für den Podcast übernommen. Ein Versuch. https://boersenradio.at/page/podcast/3450

