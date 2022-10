News zu Flughafen, Agrana, Verbund-und OMV-CEOs top gerankt, Interessantes von der CIRA-Tagung, Research zu AT&S ... (Christine Petzwinkler)

13.10.2022, 4968 Zeichen

Am Mittwoch fand die CIRA Jahrestagung statt. Aus Anlegersicht wichtige Erkenntnisse: Börsenotierte Unternehmen können die gestiegenen Preise an die Kunden weitergeben, das betonten zumindest voestalpine-CFO Robert Ottel sowie auch AMAG-CEO Gerald Mayer mehrmals. Versöhnliche Aussichten gibt es seitens Fondsmanager. Sowohl 3Banken Generali KAG-Chef Alois Wögerbauer als auch Caroline Bachmat von DJE Kapital sind für Ende des Jahres bzw. für das 1. Quartal optimistischer. Was das Anlageumfeld in Zeiten von Inflation betrifft, so erwarten die Fondsmanager zwar weiterhin eine hohe Volatilität, die Sentiments-Indikatoren seien aber bereits sehr weit unten, daher könnte es gegen Jahresende bzw. in Richtung 1. Quartal an den Aktienmärkten wieder besser aussehen, sind sich Wögerbauer und Bachmat einig. „Wir haben drei Viertel des negativen Weges hinter uns“, bescheinigt Wögerbauer. Im kommenden Jahr sollte sich eine Normalisierung einstellen, meint auch Peter Kirkow vom gleichnamigen Consulting-Unternehmen, und ergänzt: „2023 könnten die Stockpicker aktiv werden“. Laut Wögebauer ist die Wiener Börse aktuell sehr günstig bewertet, allerdings fehlt es hier an Unterstützung durch ausländisches Kapital. „Von der Seite wird noch gezögert.“ Wögerbauer sieht in Österreich zwar Aufholpotenzial, aber das wird sich nicht in den nächsten Wochen einstellen.

In einem weiteren Panel wurde die IR-Arbeit in der digitalen Welt beleuchtet. Gewünscht sind mehr und gut verwertbare Daten und Informationen seitens der Börsenotierten, und das nicht nur über die firmeneigene IR-Website sondern über verschiedenste Kanäle. Manche Unternehmen hätten hier großen Aufholbedarf, so die Panelisten. Bernd Maurer von Raiffeisen Research spricht daher von einem gewissen "Peer Pressure", dem das eine oder andere Unternehmen standhalten müsse. "Visibilität ist wichtig, passiert aber nicht automatisch, indem man Daten auf die Website stellt", so der O-Ton des Panels. Es müsse vor allem auch darauf hingewiesen werden, dass es die Daten gibt. „Die IR sollte heute ein Informationserlebnis bieten“, fasst Bernd Maurer zusammen.

CEO-Ranking: ORF-Generaldirektor Roland Weißmann ist laut APA-Comm CEO-Ranking der medial präsenteste CEO. Beim Ranking wurde die Medienpräsenz von mehr als 220 heimischen Vorstandsvorsitzenden im Zeitraum Juli 2021 bis Juni 2022 analysiert. Platz zwei belegt Verbund-CEO Michael Strugl (155 Punkte) knapp vor OMV-Chef Alfred Stern (147 Punkte). Montana-Tech-Vorstand Michael Tojner (105 Punkte) und Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz (99 Punkte) komplettieren die Top-5.

Der börsenotierte Frucht-, Stärke- und Zuckerkonzern Agrana hat heute die großteils bereits vorab gemeldeten Halbjahreszahlen bestätigt. Der Umsatz im 1. Halbjahr 2022/23 wurde um 25,8 Prozent auf 1.792,3 Mio. Euro gesteigert. Das operative Ergebnis wuchs auf 86,5 Mio. Euro (Vorjahr: 41,0 Mio. Euro). Allerdings führte, wie bereits angekündigt, ein notwendiger Impairmenttest per 31. August 2022 zu einer Wertminderung von Assets und Goodwill im Segment Frucht iin Höhe von 91,2 Mio. Euro, die neben dem Ukraine-Krieg auf rasant steigende Kapitalkosten zurückzuführen war. Das Konzernergebnis liegt bei -17,0 Mio. Euro (Vorjahr: 27,1 Mio. Euro). Der Ausblick wurde bestätigt.

Die Passagierzahlen in der Flughafen-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) erhöhte sich mit 3.371.129 Reisenden um über 67 Prozent und mit 2.650.592 Reisenden um über 68 Prozent am Standort Wien gegenüber dem September des Vorjahres (2021). Im Vergleich zum Vorkrisenniveau beträgt das Passagieraufkommen im September 2022 in der Gruppe 88,6 Prozent und am Standort Wien 89,0 Prozent vom September 2019 – also nur etwa 11 Prozent Prozent weniger als vor der Corona-Pandemie.

Weitere Aktienkäufe bei Kontron. Die grosso tec hat den Kauf von 61.000 Kontron-Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 14,6 Euro pro Aktie gemeldet. Kontron-CEO Hannes Niederhauser ist ein Hauptgesellschafter der grosso tec, die seit längerer Zeit Aktienkäufe tätigt.

Research: HSBC bestätigt das Hold-Rating für den Flughafen Wien und passt das Kursziel von 33,0 auf 34,0 Euro an. Oddo BHF bestätigt die Outperform-Empfehlung für AT&S und reduziert das Kursziel von 60,0 auf 45,0 Euro. Die Citi bestätigt voestalpine mit Neutral und kürzt das Kursziel von 24,0 auf 21,0 Euro. RBC Capital bestätigt RHI Magnesita mit Sektor-Perform und nimmt das Kursziel von 2400 auf 2000 Pence zurück. JPMorgan bestätigt Bawag Group mit Overweight und erhöht das Kursziel von 70,0 auf 72,0 Euro.

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.10.)

(13.10.2022)

