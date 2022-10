Börsegeschichte 14.10.: Extremes zu CA Immo, Erste Group, Immofinanz, Kapsch, Palfinger, S Immo, SBO, voestalpine

14.10.2022, 1764 Zeichen

Extrema:

14.10.2008: Top 1: CA Immo: 30.47% - [Top 2: 22.57% (04.11.2008), Top 3: 17.44% (26.11.2008)] zum Kalender

14.10.2008: Top 2: Erste Group: 16.94% - [Top 1: 18.56% (19.09.2008), Top 3: 15.18% (10.05.2010)] zum Kalender

14.10.2008: Top 1: Immofinanz: 50% - [Top 2: 42.86% (13.10.2008), Top 3: 39.47% (21.11.2008)] zum Kalender

14.10.2008: Top 2: Kapsch TrafficCom: 18.45% - [Top 1: 18.8849% (19.12.2018), Top 3: 15.9016% (28.03.2022)] zum Kalender

14.10.2008: Top 1: Palfinger: 16.64% - [Top 2: 12.66% (29.12.2008), Top 3: 12.51% (07.08.2009)] zum Kalender

14.10.2008: Top 3: S Immo: 18.18% - [Top 1: 21.68% (26.11.2008), Top 2: 21.25% (22.12.2008)] zum Kalender

14.10.2008: Top 1: SBO: 27.68% - [Top 2: 21.6% (24.03.2020), Top 3: 16.6% (27.11.2008)] zum Kalender



Gleichbleibende Serie in Tagen:

14.10.2021: Kapsch TrafficCom: Längste gleichbleibende Serie: 3 Tage (endete am 14.10.2021) zum Kalender



Positive Serie in Performance:

14.10.2008: voestalpine: Beste Performance Serie: 50.93% (3 Tage - endete am 14.10.2008) zum Kalender



Doubled:

14.10.2008: Immofinanz: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von Immofinanz: 4 Tage von 10.10.2008 (Kurs 8,54) bis 14.10.2008 (Kurs 18,3) zum Kalender

14.10.2009: ATX TR: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von ATX TR: 219 Tage von 09.03.2009 (Kurs 1.955,88) bis 14.10.2009 (Kurs 3.938,84)

Bisher gab es an einem 14. Oktober 23 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformanceam 14.10. beträgt 0,32%. Der beste 14.10. fand im Jahr 2008 mit 6,05% statt, der schlechteste 14.10. im Jahr 1991 mit -2,91%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 14.10. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.10.)

(14.10.2022)

