Nachlese: Nico Baader, Klemens Eiter, Diana Neumüller-Klein und Fritz Mostböck (Christian Drastil)

- Fritz Mostböck war Offizier des Österreichischen Bundesheers und nebenbei ganz hervorragender Tennisspieler. Seine erste Bezugsperson im Kapitalmarkt wurde dann ein gewisser Peter Brezinschek , freilich nicht bei der Erste Group, für die Fritz seit 1996 tätig ist. Heute verantwortet Fritz als Head of Group Research, Economic Responsibility, Financial Markets, Prosperity in CEE, ESG die Kapitalmarktanalyseaktivitäten der Grossbank und ist auch in einigen übergeordneten Finanzmarktorganisationen in führender Position tätig, zb ÖVFA. Wir sprechen über CEFA, CESGA, EFFAS und auch über die Investorenkonferenzen der Erste Group bzw. das Palfinger-IPO. https://boersenradio.at/page/podcast/3455

