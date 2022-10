Austrian Stocks in English: ATX TR unchanged, a Chance for Palfinger, one of our Börsepeoples rang the Nasdaq Bell

16.10.2022, 1282 Zeichen

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the new and weekly english spoken Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged Podcast " Christian Drastil - Wiener Börse, Sport Musik und Mehr“ . In Week 41 we saw a sell off in the first half of the week and a comeback in the second half: ATX TR was finally unchanged at roundabout 5800 points.

These are the best-performers this week: Warimpex 21,21% in front of Frequentis 10% and DO&CO 6,35%. And the following stocks performed worst: SBO -7,02% in front of Lenzing -5,96% and Verbund -5,89%.

And these are the last 8 of our 13th Stock Market Tournament: Uniqa vs. Do&Co, Valneva vs. Mayr-Melnhof, VIG vs. RBI, Telekom Austria vs. Palfinger. In case of winning the whole tournament, Palfinger as a former two-time Winner has the Chance to secure the trophy forever. Watch http://www.boerse-social.com/tournament . And: Tobias Deml, one of our http://www.boersenradio.at/people and filmer of "Gaming Wall Street“, this week rang the Opening Bell for a trading Session at the Nasdaq. News came from Marinomed, OMV, UBM, Strabag, Vienna Airport, Agrana, Mayr-Melnhof and Andritz, spoken by the absolutely smart Allison.





