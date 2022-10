23.10.2022, 1445 Zeichen

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the new and weekly english spoken Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged Podcast " Christian Drastil - Wiener Börse, Sport Musik und Mehr“ . My Name is Christian and I will be later on joined by the absolutely smart Allison. In Week 42 ATX TR went slightly up, but remains with a year to date minus of 25 percent clearly under 6000 points. Three stocks went up more than ten percent: Rosenbauer with 13,1% in front of Semperit 12,22% and Palfinger 11,22%.

And the last four of our 13th Stock Market Tournament are four former Champions: Do&Co defeated in the Round of the last 8 Uniqa, Mayr Melnhof def. Valneva, VIG def. RBI an Palfinger def. Telekom Austria. Next week we see semifinals and finals and after that a double champion, if Do&Co, Mayr-Melnhof or VIG come out on top. Or a triple Champion, if Palfinger wins. In this case the tro phy goes permanently into the possession of Hannes Roither & Co. Look at http://www.boerse-social.com/tournament .

News came from Wienerberger, Uniqa, A1 Telekom Austria, UBM (2), Bawag, Lenzing and Linz Textil. And these news are spoken by the absolutely smart Allison.

(23.10.2022)

Austrian Stocks in English: ATX TR in Week 42 slightly up, Rosenbauer, Semperit and Palfinger gained more than 10 percent

