» Börsegeschichte 25.10.: Bawag, CA Immo Intl., FACC, Post

IPOs:

25.10.2006: CA Immo International: CA Immo International mit IPO in Wien. Emissionserlös war 0,25 Mrd. Euro (dazu Greenshoe 37,50 Mio. Euro). zum Kalender



Umsatzextrema:

25.10.2017: Bester - Bawag: 588.878.000 Euro (Doppelzählung); Preis: 46,5 Euro, Stück (Einfachzählung): 6.332.014 zum Kalender



Positive Serie in Tagen:

25.10.2017: FACC: Längste positive Serie: 8 Tage (endete am 25.10.2017) zum Kalender

25.10.2006: Österreichische Post: Längste positive Serie: 9 Tage (endete am 25.10.2006) zum Kalender



Positive Serie in Performance:

25.10.2006: Österreichische Post: Beste Performance Serie: 22.89% (9 Tage - endete am 25.10.2006)

Bisher gab es an einem 25. Oktober 22 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformanceam 25.10. beträgt -0,07%. Der beste 25.10. fand im Jahr 1995 mit 1,33% statt, der schlechteste 25.10. im Jahr 1991 mit -1,81%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 25.10. so: 0,00%.

(25.10.2022)

