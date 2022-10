Wiener Börse Plausch S3/32: Hallo Bawag und voestalpine, Wienerberger Christian Sanz und viele Business Athletes

25.10.2022, 2488 Zeichen

Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/32 geht es um einen heutigen "Business Athletes Vormittag" beim Fifteen Seconds Sports Event in der Stadthalle rund um die Erste Bank Open und einen genialen Italiener namens Jannik Sinner. Wienerberger hat einen kräftigen Christian Sanz und eine GardenVisions App, Fabasoft zeigt sich in einem neuen Tool von uns schön. Und ja, die Bawag hat heute vor fünf Jahren IPO gehabt und damals natürlich auch Rekordumsätze. Negativ ist, dass ich an das Unternehmen nicht rankomme, positiv die Performance an der Börse (zweiteres ist wichtiger, an ersterem arbeite ich sportlich). Letztendlich gibt es tolle Kursziele für die voestalpine, auch da würde ich gerne mal Hallo sagen. Und: CA Immo hat das Aktienrückkaufprogramm beendet.

- Wienerberger Garden Visions App: https ://www.wienerberger.de/tools/gardenvisions-app.html?utm_source=Youtube&utm_ptraffic=false&utm_medium=organic&utm_campaign=GardenVisions%20App

- Fabasoft mit neuem Trendlink in Farbe: https://boerse-social.com/bsngine/form/at

- Höreridee greife ich auf: Wer in eine Recherche-Gruppe zum Wiener Börse Plausch kommen will, mailt die eigene Mailadresse an rudi@boersenradio.at oder an christian.drastil@boerse-social.com

Die 2022er-Folgen vom Wiener Börse Plausch sind präsentiert von Wienerberger, CEO Heimo Scheuch hat sich im Q4 ebenfalls unter die Podcaster gemischt: https://open.spotify.com/show/5D4Gz8bpAYNAI6tg7H695E . Co-Presenter im September ist die VAS AG https://www.vas.co.at , da werden wir im Monatsverlauf einiges bringen.

Der Theme-Song, der eigentlich schon aus dem Jänner stammt und spontan von der Rosinger Group supportet wurde: Sound & Lyrics unter http://www.boersenradio.at/page/podcast/2734 .

Risikohinweis: Die hier veröffentlichten Gedanken sind weder als Empfehlung noch als ein Angebot oder eine Aufforderung zum An- oder Verkauf von Finanzinstrumenten zu verstehen und sollen auch nicht so verstanden werden. Sie stellen lediglich die persönliche Meinung der Podcastmacher dar. Der Handel mit Finanzprodukt en unterliegt einem Risiko. Sie können Ihr eingesetztes Kapital verlieren. Un d: Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: https://podcasts.apple.com/at/podc ast/christian-drastil-wiener-börse-sport-musik-und-mehr-my-life/id1484919130.

(25.10.2022)

Aktien auf dem Radar:Amag, Wienerberger, Telekom Austria, Flughafen Wien, Marinomed Biotech, Immofinanz, Semperit, voestalpine, Rosgix, OMV, UBM, Polytec Group, AT&S, CA Immo, Lenzing, Mayr-Melnhof, SBO, Verbund, Wolford, Wiener Privatbank, Oberbank AG Stamm, Addiko Bank, Erste Group, FACC, RBI, S Immo, Strabag, SAP, Zalando, Allianz, Sartorius.

Random Partner S&T AG

Der Technologiekonzern S&T AG ist mit rund 6.300 Mitarbeitern und Niederlassungen in mehr als 30 Ländern weltweit präsent. Das im TecDAX® und SDAX® an der Deutschen Börse gelistete Unternehmen ist einer der führenden Anbieter von IoT (Internet of Things) Technologien. In diesen Bereichen konzentriert sich S&T auf die Entwicklung sicherer und vernetzter Lösungen durch ein kombiniertes Portfolio aus Hardware, Middleware und Services. Eigentechnologien in den Bereichen Smart Factory, Zugfunksysteme, Medizintechnik, Kommunikationslösungen und Smart Energy sowie ein breites Portfolio an IT-Dienstleistungen machen S&T zu einem gefragten Partner für Kunden unterschiedlichster Branchen. >> Besuchen Sie 64 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

