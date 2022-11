Austrian Stocks in English: Week 44 was a wow week for ATX TR, Heimo Scheuch Quote

06.11.2022, 1299 Zeichen

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the new and weekly english spoken Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged Podcast " Christian Drastil - Wiener Börse, Sport Musik und Mehr“ .

Week 44 was another wow week for ATX TR, which went up 5.4 percent. On Friday ATX TR climbed nearly 300 Points, the seventh biggest gain in the History of the Index. Lenzing made 17 percent plus and the whole thing only on Friday. Uniqa is now 9 days in a row up and egalized a Bawag row with 9 days, the best series this year so far. Heimo Scheuch, CEO of Wienerberger, did a nice sidestep in his own podcast, which I will feature in the shownotes

News came from CA Immo, OMV, Lenzing, ams Osram, Andritz (3), Immofinanz, Mayr-Melnhof, Verbund, AT&S, RBI, Kontron, Pierer Mobility, Apeiron and Erste Group. And these news are spoken now by the absolutely smart Alison.

