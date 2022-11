News zu VIG, S Immo, Erste Group, Valneva, Research zu Andritz ... (Christine Petzwinkler)

08.11.2022, 3132 Zeichen

Die Vienna Insurance Group hat die Aufnahme der Aktien an der Budapester Börse beantragt. „Wir wollen mit diesem Schritt nicht nur neue Investoren, insbesondere in Zentral- und Ostereuropa, ansprechen, sondern auch ein klares Zeichen für den Budapester Börseplatz setzen“, erklärt VIG-Chefin Elisabeth Stadler. Der erwartete erste Handelstag ist der 11. November 2022. Der laufende Handel soll im Hauptsegment der Budapester Börse, dem Equities Prime Market, erfolgen. Mit einer möglichen Aufnahme der VIG-Aktie in einen der Indices der Budapester Börse wird sich das Indexkomitee in den kommenden Monaten befassen. Die Aktien der VIG sind seit 1994 an der Wiener Börse und seit 2008 an der Prager Börse gelistet.

Die S Immo hat in Budapest acht Objekte und ein Grundstück von der Großaktionärin CPI Property Group erworben. Durch den Ankauf von rund 109.000 m² vermietbarer Fläche werden zusätzliche Mieteinnahmen im Ausmaß von rund 16 Mio. Euro jährlich erwartet. Konkret erwirbt die S Immo den Gateway Office Park, Arena Corner, den Andrássy Palace und den fünfteilige BC99 Office Park). Das Transaktionsvolumen beläuft sich auf 238,3 Mio. Euro.

Die Erste Group-Tochter Česká spořitelna hat mit dem Insolvenzverwalter der Sberbank CZ einen Vertrag über den möglichen Kauf des Kreditportfolios unterzeichnet. Es ist frühestens im ersten Quartal 2023 mit einer Abwicklung der Transaktion zu rechnen. Nach Genehmigung und Abschluss des Prozesses, wird die Česká spořitelna das aktive Kreditportfolio der Sberbank CZ, das aus Kundenkrediten in Gesamthöhe von rund 47,1 Mrd. CZK (ca. 1,93 Mrd. Euro) besteht, übernehmen, teilt die Erste Group mit.

CEO und CFO des Impfstoffunternehmens Valneva, Thomas Lingelbach und Peter Bühler, werden bei der Jefferies London Healthcare Conference präsentieren. Das Meeting findet von 15. bis 17. November 2022 in London statt. Darüber hinaus werden die beiden Herren am Dienstag, den 15. November 2022 um 11:30 Uhr GMT an einem Kamingespräch teilnehmen, um die fortgeschrittenen Impfstoffkandidaten des Unternehmens gegen Chikungunya (VLA1553) und Borreliose (VLA15) sowie die kommerziellen Produkte des Unternehmens zu diskutieren, wie das Unternehmen mitteilt.

Reearch: M.M.Warburg bestätigt Andritz mit Kaufen und erhöht das Kursziel von 57,0 auf 61,0 Euro. Autonomous Research bekräftigt Erste Group mit Outperform und erhöht das Kursziel von 36,1 auf 40,0 Euro. Die Analysten der Societe Generale bestätigen die Kauf-Empfehlung für die Erste Group und erhöhen das Kursziel von 47,0 auf 49,0 Euro. Die Mediobanca bekräftigt das Neutral-Rating für die Erste Group und hebt das Kursziel von 28,0 auf 30,0 Euro an. BNP Paribas Exane bleibt für die Erste Group auf Outperform mit höherem Kursziel von 45,0 Euro (davor 41,0).

