Nachlese: Raquest, Julia Resch, Monika Traub und ich bin in "Ziemlich gut veranlagt" (Christian Drastil)

- Julia Resch (hören: https://audio-cd.at/page/podcast/3577/ ) ist seit 2009 bei der WIener Börse tätig, seit 2017 ist sie als Leiterin des Bereichs Corporate Communications und Marketing des Unternehmens für den Aussenauftritt der Wiener Börse hauptverantwortlich. Wir sprechen über Early Years an der WU und in Thailand, einer (O-Ton) "sehr wertvollen" Zeit bei Weisenhorn & Partner Financial Services sowie auch bei Advantage Austria. In der Börse war zunächst Market Design & Support das Aufgabenheit, bevor es dann in der Kommunikationsabteilung Step by Step nach oben gegangen ist. Auch Entrepreneurship, Börsengänge, die Wichtigkeit von Auslandserfahrung, eigene Investments und die schönsten Memories im Börsegeschehen sind Themen. https://www.wienerborse.at

Austrian Stocks in English: ATX TR in Week 42 slightly up, Rosenbauer, Semperit and Palfinger gained more than 10 percent

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the new and weekly english spoken Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german langu...

