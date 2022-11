Nachlese: Kritik an den Fristen, die Übernahmekommission und Broker setzen (Christian Drastil)

21.11.2022, 2521 Zeichen

- Ärgerliches bei Sportpodcasts, das ich in Börsebezug bringe.

- soll man den ATX shorten bwt erneut Kritik an den Fristen, die Übernahmekommission und Broker setzen

- Norbert Thurner (HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3617/ ) ist der Gründer der VAS AG, unseres Presenting Partners dieser Season 3. Sein Plan ist es, mit dem Salzburger Unternehmen, das auf umweltweltfreundliche Erzeugung von Wärme und elektrischen Strom aus Biomasse und regionalen Abfällen spezialisiert ist, in den Vienna MTF der Wiener Börse zu gehen. Wir plaudern über die Wurzeln des Unternehmens, die Herleitung des Firmennamens VAS, Trophy-Cases wie British Sky Broadcasting, Heathrow Airport oder Umsetzungen in Schweizer Kantonen. Übrigens: Der Sitz des in den späten 80ern gegründeten Unternehmens mit soliden Bilanzen ist in Salzburg Wals in fast unmittelbarer Nachbarschaft der Red Bull Arena. Für mich ist jedes neue börsennotierte Unternehmen wie eine Fersehserie: Dies ist quasi die Pilotfolge, in der ich viel Wissen über Clean Energy, Thermalöl, Heissgas, Dampf, Biomasse und spezielle Betriebsanlagen lernen konnte. https://www.vas.co.at

- Fritz Hutter (https://audio-cd.at/page/podcast/3613/ ) ist Sportler und Journalist, da lag das Berufsbild des Sportjournalisten nahe. Nach Early Years in Gmünd mit dem Literaturmagazin "Gürtelrose" übersiedelte der Tennistrainer bald mal nach Wien, arbeitete für den Rennbahn Express und das Sportmagazin, stieg bei zweiterem über die Jahre zum Chefredakteur auf. "Meine" SportWoche war eine Idee der Sportmagazin-Macher und wie der spontane Start rund um die Fussball-WM 1998 (mit Österreich-Beteiligung) gelaufen ist, erzählt mir Fritz als Zeitzeuge. Er ist auch eine Inspiration als Podcaster, hostet u.a. "Am Sportplatz", "Rausgehen", spricht für "Kornspitz-Geflüster" oder betreibt als Interviewer auch den Finanz-Podcast "FRC on Air". Verheiratet mit der x-fachen Schwimm-Meisterin Judith Draxler-Hutter erzählt der Mittlerweile-Alsergrunder auch über Inspirationen, Sportpass Austria und vieles mehr. Und den Sportmagazine Bikini Kalender mit seinen legendären Festln spreche ich ebenfalls an.

http://www.fritzhutter.com mit sämtlichen Podcasts, die er hostet

Fritz in meiner KW45 Folge zum Sportgeschen in Österreich https://audio-cd.at/page/podcast/3591/

