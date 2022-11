News zu CA Immo, S Immo, Strabag, VIG, Research zu Mayr-Melnhof, Verbund, Marinomed ... (Christine Petzwinkler)

23.11.2022, 3076 Zeichen

Die CA Immo hat in Rumänien mit dem Verkauf ihres Portfolios für eine Rekord-Transaktion gesorgt. Verkauft wurden sieben Bürogebäude in Bukarest, der erzielte Verkaufspreis entspricht laut CA Immo einem Abschlag von rund 3 Prozent auf den Buchwert zum 30. Juni 2022. Das Portfolio umfasst ca. 165.000 m2 Gesamtmietfläche und ca. 30,4 Mio. Euro an annualisierten Bruttomieteinnahmen. Käufer ist die Pavăl Holding. "Dies ist die größte Immobilientransaktion, die jemals in Rumänien stattgefunden hat. Dies ist mehr als eine Rekordtransaktion, es ist ein entscheidender Moment für den rumänischen Immobilienmarkt", sagt Laura Dumea-Bencze von CBRE Romania, die die Transaktion begleitet hat.

Außerordentliche Änderung im ATX: Strabag zieht per 24. November 2022 in den ATX ein und ersetzt die S Immo. Die Entscheidung erfolgte in Hinblick auf das Übernahmeangebot der CPI Property Group (CPI) an die Aktionäre der S Immo. Nach der weiteren Andienung von Aktien ist der Streubesitz weiter gesunken. CPI hält mehr als 88,0 Prozent an S Immo, der Streubesitz liegt demnach nun bei etwas mehr als 11,0 Prozent, jener der Strabag laut Website nur unwesentlich höher bei 14,4 Prozent.

Die Vienna Insurance Group (VIG) hat für das Haus in der Singerstraße 8 im ersten Wiener Gemeindebezirk die Verifikation der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI) erhalten. Damit werden erstmals von einem historischen Wiener Zinshaus die Anforderungen der 2021 in Kraft getretenen EU-Taxonomie-Verordnung im Hinblick auf Klimaschutz erfüllt. Die VIG hat bereits zwei weitere Wiener Innenstadtobjekte vor Abschluss der Konformitätsprüfung und arbeitet insgesamt an der Taxonomiefähigkeit des Gesamtimmobilienportfolios.

Research: Die Analysten der Baader Bank stufen Mayr-Melnhof in einem Update weiter mit Add ein und vergeben ein Kursziel von 202,0 Euro (davor 191,0 Euro). FMR Frankfurt Main Research bestätigt Marinomed mit Kaufen und passt das Kursziel von 115,0 auf 110,0 Euro an. Stifel erhöht Verbund von Halten auf Kaufen und das Kursziel von 78,0 auf 104,0 Euro. Kepler Cheuvreux stuft Zumtobel mit Kaufen und Kursziel 10,0 Euro ein. Hauck & Aufhäuser bestätigt bet-at-home.com mit Halten und passen das Kursziel von 5,8 auf 6,5 Euro ein. Die Deutsche Bank-Analysten stufen voestalpine von Halten auf Kaufen hoch und bestätigen das Kursziel in Höhe von 31,0 Euro. Credit Suisse bestätigt ams-Osram mit Neutral und reduziert das Kursziel von 9,5 auf 7,3 CHF.

Aktienkäufe: Bei der börsengelisteten Biogena Group Invest wurden weitere Aktienkäufe gemeldet. Aufsichtsratsvorsitzender Albert Schmidbauer hat am 22. November über die Börse 20.000 Aktien zu je im Schnitt 2,5 Euro erworben, wie aus einer Veröffentlichung hervorgeht. Bereits Anfang des Monats hat er 15.000 Aktien erworben.

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.11.)

(23.11.2022)

BSN Podcasts

Wiener Börse Plausch S3/53: Immofinanz und bet-at-home wow, alles Gute Noah Leidinger OMR, Palfinger lädt ein

