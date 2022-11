Austrian Stocks in English: A good week 47 for ATX TR and a wild week for S Immo Shareholders

27.11.2022, 1154 Zeichen

Week 47 was a good week for ATX TR, which gained 1,3 percent.

The best Stocks were Porr 7,76% in front of SBO 5,31% and Telekom Austria 3,99%. And the following stocks performed worst: S Immo -6,85% in front of Marinomed Biotech -5,63% and Warimpex -4,05%.



We had an Index Change: Strabag was added to the Austrian national indices ATX and ATX TR as of 24 November 2022 and replaced S Immo. The decision for the exclusion was taken by the Urgent Action ATX-Committee. Considering the takeover offer made by CPI Property Group (CPI) to the shareholders of S Immo AG, it was decided to remove S Immo AG.



