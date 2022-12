Wiener Börse Plausch S3/61: Mein Anfängerfehler bei S Immo, bei Valneva in New York reinhören, FACC Heavy Metal

Valneva Hosts Investor Day in New York City Live event and webcast TODAY at 10 AM – 12 PM ET Details here: https://lnkd.in/e8Bs6Et7

Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/61 geht es u.a. um einen Anfängerfehler, der mir selbst bei der S Immo unterlaufen ist, um den Valneva Investor Day in New York City heute sowie News zu Post, Addiko, FACC, Erste Grou und Research zu CA Immo und ams Osram. Im Cordoba 78 Cup sind Bayer, Deutsche Börse und Wienerberger raus.

Austrian Stocks in English: A powerful Week 46 for ATX TR and a too early Crash for S Immo Shares

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the new and weekly english spoken Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german langu...

