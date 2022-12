Nachlese: Weihnachts-Diashow CIRA, Thomas Birtel, Klemens Eiter und Do they know it`s Christmas Time (Christian Drastil)

09.12.2022, 2843 Zeichen

- 3. Handel an einem 8. Dezember in der 32-jährigen ATX-Geschichte: Bisher ging es einmal um 0,26 Prozent nach unten, einmal um 0,24 Prozent. Und auch gestern sah es ähnlich aus. Für den CIRA-Adventkalender durften wir etwas zur Verfügung stellen: Unser Weihnachtslied mit Video im CIRA-Adventkalender mit 170 Hauptdarsteller:innen: https://youtu.be/U32gJ7_WUV0

- eine gute Ansage von Thomas Birtel in Bezug auf den Streubesitz der Strabag

- Klemens Eiter (Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/3697/ ) studierte Wirtschaftsinformatik an der WU, war dann zwei Jahrzehnte bei BDO, seit 2009 als Partner, hauptverantwortlich für IFRS und die Bauwirtschaft. Wir sprechen über IFRS und die Bauwirtschaft, dazu auch über AFRAC. Seit 2010 war Klemens Abschlussprüfer der Porr und wechselte 2021 bzw. effektiv dann 2022 zur Porr, was es da mit einem Cooling Off auf sich hat, erklären wir ebenfalls. Auch KE Consulting ist ein Thema, KE steht hier nicht für Kapitalerhöhung, sondern für die Initialen meines Gastes Freilich sprechen wir auch über die Porr-Kapitalerhöhung 2021. Und zudem über viel Musik: Der Auftritt bei der CIRA-Jahrestagung, Suicide Blond mit Ulrike Haslauer und Do They Know it`s Christmas Time, für letzteres sag ich Danke.

- in der 3. Adventwoche hätte eigentlich der 3. selbstkomponierte Weihnachtssong kommen sollen, die Idee ging in Richtung Community-Song. Dann hab ich mich aber doch für "Do they know it`s Christmas Time" entschieden, weil es schnell gehen muss und man diesen Song halt bereits kennt. Porr-CFO Klemens Eiter war schon bei der CIRA-Jahrestagung on stage und im Rahmen eines Börsepeople-Podcasts haben wir vereinbart, dass er gleich den 1. Take singen wird, in den man hier reinhören kann. Ich ergänze in der Strophe mit einem neuen TC Helicon Effektgerät eine Phrase, die ich unbedingt singen wollte, die aber recht peinlich wurde Dann wieder viel Klemens, zum Schluss gibt es die zweite Stimme von mir dazu. Danke an Andrea Pramböck, Christine Helmel, Diana Neumüller-Klein und Klaus della Torre, dass ihr ebenfalls "Spur für Spur" verstärken werdet und auch Sebastian Leben werde ich noch um eine Rap-Spende bitten. Beim Finalmix wird mir mein Kumpel Michi helfen. Die Demoversion geht jetzt mal mit dem halben Song live, damit die Sänger:innen ein Gefühl bekommen können , in welche Richtung es geht. Finalversion noch vor Weihnachten. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/3696/

- Song zum 1. Adventsonntag war Christmas Time Forever 2022: https://audio-cd.at/page/podcast/3642

- Song zum 2. Adventsonntag war Today it is Christmas: https://audio-cd.at/page/playlist/2859

Wiener Börse Plausch S3/64: voestalpine kurz verdächtig, 144x Aktivisten-Warnung und eine Einladung an Magnus Brunner

