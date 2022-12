Austrian Stocks in English: ATX TR with a Downhill Race in Week 50, Amag wins the Cordoba 78 Cup

18.12.2022, 1096 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/3736/

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the new and weekly english spoken Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged Podcast " Christian Drastil - Wiener Börse, Sport Musik und Mehr“ .



Week 50 was a bad week for ATX TR, which lost 3,38 percent. Best Austrian Stocks were Addiko Bank and Semperit, both supported with good news and both about 10 percent up.



And: Amag is the Champion of our Cordoba 78 Cup which included 39 Stocks of Germany and 39 of Austria, Amag defeated E.On in the finals on Friday.



News came from Andritz (2), Frequentis, Verbund, OMV, Addiko, Agrana, Lenzing, EVN, Strabag, Frequentis, Mayr-Melnhof and Semperit, spoken now by the absolutely smart Allison.

Please rate my Podcast on Apple Podcasts (or Spotify): https://podcasts.apple.com/at/podcast/christian-drastil-wiener-borse-sport-musik-und-mehr-my-life/id1484919130 . And please spread the word : https://www.boerse-social.com/21staustria - the address to subscribe to the weekly summary as a PDF.

(18.12.2022)

BSN Podcasts

Song #36: Yeah it's Christmas Time at all (Börse Band Aid)

Bildnachweis

1. Wien Art Stephansdom (by Safet Hasanoski) >> Öffnen auf photaq.com





Aktien auf dem Radar:CA Immo, Palfinger, UBM, Flughafen Wien, Warimpex, RBI, Marinomed Biotech, Österreichische Post, SBO, ATX, ATX Prime, ATX TR, voestalpine, Wienerberger, AT&S, Immofinanz, Kapsch TrafficCom, Mayr-Melnhof, Rosenbauer, EVN, Pierer Mobility, Polytec Group, Semperit, S Immo, Oberbank AG Stamm, Frauenthal, Addiko Bank, Bawag, Erste Group, OMV, Zumtobel.

Random Partner wikifolio

wikifolio ging 2012 online und ist heute Europas führende Online-Plattform mit Handelsstrategien für alle Anleger, die Wert auf smarte Geldanlage legen. wikifolio Trader, darunter auch Vollzeitinvestoren, erfolgreiche Unternehmer, Experten bestimmter Branchen, Vermögensverwalter oder Finanzredaktionen, teilen ihre Handelsideen in Musterportfolios, den wikifolios. Diesen kannst du einfach und direkt folgen – mit einer Investition in das zugehörige, besicherte wikifolio-Zertifikat. >> Besuchen Sie 64 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Börse-Inputs auf Spotify zu Börse Band Aid und Amag als Gewinner des Cor...

» Austrian Stocks in English: ATX TR with a Downhill Race in Week 50, Amag...

» Yeah it's Christmas Time at all (Börse Band Aid)

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. RHI Magnesita, Sartorius, Morphosys und...

» ABC Audio Business Chart Folge #5: Globale Risikolandkarte (Josef Oberga...

» BSN Spitout Wiener Börse: Uniqa und Strabag drehen nach vier Tagen

» Österreich-Depots: Deutlich schwächer ins Wochenende, Semperit aufgestoc...

» Börsegeschichte 16.12.: Extremes zu EVN

» News zu Mayr-Melnhof, Wolftank, Frequentis, Research zu Rosenbauer, Amag...

» Nachlese: Christoph Boschan, Larissa Kravitz, Christian Scheid (Christia...