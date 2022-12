Nachlese: Verfallstag, Joe Brunner, Constanze Weiss, Börsecommunity-Weihnachtssong (Christian Drastil)

19.12.2022, 3204 Zeichen

Nachlese Podcast Freitag Audio Link zur Folge: https://www.audio-cd.at/page/podcast/3731 alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast )

- in Folge S3/69 geht es um den letzten Verfallstag im Jahr 2022

- Joachim Brunner (Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/3739/ )Joachim Brunner ist Betreiber der Finanznachrichtenagentur IRW-Press, Fondsmanager und einer, der vor kurzem von Harald Mahrer und Susanne Kraus-Winkler mit dem Österreichischen Exportpreis ausgezeichnet wurde. Wir reden darüber., dass Joachim eigentlich Joe ist, wie er bereits in der Schule zu handeln begonnen hat, wie doppeldeutig der Begriff IR sein kann, warum man auf ein selbstverfasstes Buch niemals eine Jahreszahl schreiben sollte, wie man 400 Websites und 450.000 Terminals adressieren kann und was B4 bedeutet. Joe ist ein bekennender Real Money Investor und hat zuletzt auch Austro-Stocks aufgestockt. Im Podcast nennt er Favoriten und gibt Einblicke in seine Strategien. Ach ja: Grüsse an Herbert Scherrer.

https://www.irw-press.com/de/newsliste.html

- Constanze Weiss (Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/3733/ ) ist Anchorwoman bei Sky Sport Austria, war früher u.a. im Presseteam von Felix Gottwald, den Olympischen Jugendspielen in Innsbruck und bei Servus TV die Eishockey-Kommentatorin. Seit 2015 ist Constanze, Tochter von Sportreporter-Legende Erich Weiss (Stichwort: Sport am Montag), bei Sky und dort vor allem rund um die Berichterstattung zur Admiral Bundesliga am Schirm. Wir sprechen über den logistischen Aufbau einer Fussball-Runde, Alfred Tatar, aber auch über Interviews bei 40 Grad im Bikram Yoga Style sowie die aktiven Lieblingssportarten von Constanze.

https://www.sky.at

https://www.sky.at/bestellung/admiral-bundesliga-live-auf-sky-221422

- Song #36 (Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/3738/ )ist die angekündigte schnell-schnelle Börse Band Aid Version von "Do they know it`s Christmas Time". Unsere Gäste haben das Spur für Spur und Besuch für Besuch bei mir im Büro eingesungen, ein Final Mix steht noch aus, weitere Instrumente werden noch ergänzt, ich hab das alles mal nur schnell eingespielt. Aber hier mal die erste Version: Rund um Leadsänger Klemens Eiter ergänzen Christine Helmel, Bettina Zeman und ich die Vocals, Sebastian Leben sorgt für die titelgebende Rap-Mucke und ein Kids-Sample ist ebenfalls dabei. Mir hat es mega Spass gemacht. Dank an alle von einem Hobbyproducer!

Und: Da das Original von Midge Ure und Bob Geldof natürlich vor allem karitativ gedacht ist, rufe ich uns alle im Sinne der Komponisten zum Spenden auf. Da ich von Bob Geldof, der Bob Geldof Foundation und dem Band Aid Trust keine sicheren Spenden-Quellen gefunden habe (gerne selbst googeln), denke ich, dass zB Ärzte ohne Grenzen eine Idee im Sinne von Bob Geldof sein könnte.

https://www.aerzte-ohne-grenzen.at/suche

- Christmas Time Forever 2022: https://audio-cd.at/page/podcast/3642

- Today it is Christmas: https://audio-cd.at/page/playlist/2859

- Unser Weihnachtslied mit Video im CIRA-Adventkalender mit 170 Hauptdarsteller:innen: https://youtu.be/U32gJ7_WUV0

- Noch mehr Songs: https://www.audio-cd.at/songs

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.12.)

(19.12.2022)

BSN Podcasts

Wiener Börse Plausch S3/70: Für einen Tag gut, dass ich keinen Kontakt zu Semperit habe, Rückblick auf das S Immo Low

Bildnachweis

1. Börse Band Aid 2022: Klemens Eiter (vorne) und hinten v.li. Christian Drastil, Christine Helmel, Sebastian Leben, Bettina Zeman >> Öffnen auf photaq.com





Aktien auf dem Radar:CA Immo, Palfinger, UBM, Flughafen Wien, Warimpex, RBI, Marinomed Biotech, Österreichische Post, SBO, ATX, ATX Prime, ATX TR, voestalpine, Wienerberger, AT&S, Immofinanz, Kapsch TrafficCom, Mayr-Melnhof, Rosenbauer, EVN, Pierer Mobility, Polytec Group, Semperit, S Immo, Oberbank AG Stamm, Frauenthal, Addiko Bank, Bawag, Erste Group, OMV, Zumtobel.

Random Partner OeKB

Seit 1946 stärkt die OeKB Gruppe den Standort Österreich mit zahlreichen Services für kleine, mittlere und große Unternehmen sowie die Republik Österreich und hält dabei eine besondere Stellung als zentrale Finanzdienstleisterin. >> Besuchen Sie 64 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» News zu Verbund, CA Immo, Aktienkäufe bei Addiko, Research zu Valneva, R...

» Nachlese: Verfallstag, Joe Brunner, Constanze Weiss, Börsecommunity...

» Cordoba 78 Cup Finale: Amag gewinnt Finale gegen E.On (Christian Drastil)

» Wiener Börse Plausch S3/70: Kein Kontakt zu Semperit war für einen Tag g...

» Wiener Börse zu Mittag fester: Pierer Mobility, Warimpex und RBI gesucht...

» Börse-Inputs auf Spotify zu Jim Rogers, Christian Scheid, Joe Brunner, T...

» ATX-Trends: Polytec, Mayr-Melnhof, Semperit, S Immo, CA Immo ...

» Börsepeople im Podcast S4/03: Joe Brunner

» Börse-Inputs auf Spotify zu Börse Band Aid und Amag als Gewinner des Cor...

» Austrian Stocks in English: ATX TR with a Downhill Race in Week 50, Amag...