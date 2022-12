News zu Pierer Mobility, Strabag, Aktien-Deals bei Palfinger und Wiener Privatbank, Research zu A1 Telekom Austria (Christine Petzwinkler)

Vattenfall hat eine Entwicklungs-Gesellschaft der Strabag SE erworben , nämlich die WSK Puls GmbH mit Sitz in Erfurt. Die Gesellschaft zeichnet bislang verantwortlich für das Vorhaben „Wasserspeicher-Kraftwerk Leutenberg/Probstzella“ in Thüringen. Vattenfall möchte prüfen, inwieweit neue Speicherkapazitäten auf der Basis der Pumpspeichertechnologie eine sinnvolle und wirtschaftliche Option für die weitere Integration der erneuerbaren Energien in das fossilfreie Stromsystem der Zukunft darstellen können. Christian Steinbauer, Geschäftsführer der WSK PULS GmbH: „ Wir haben das Projekt langjährig entwickelt, mit dem Ziel weitere Speicherkapazitäten für den europäischen Energiemarkt aufzubauen. Wir freuen uns, dass Vattenfall unsere Entwicklungsgesellschaft WSK PULS übernimmt und wünschen viel Erfolg bei der Weiterentwicklung und Realisierung des so wichtigen Wasserspeicherkraftwerksprojektes in Leutenberg und Probstzella.“ Strabag ( Akt. Indikation: 38,95 /39,00, -1,33%)

Pierer Mobility erhöht erneut die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2022, und zwar auf ein Wachstum von 15 bis 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr (bisher 10 bis 15 Prozent). Die Prognosen für die EBIT Marge in Höhe von 8 bis 10 Prozent und die EBITDA-Marge zwischen 15 und 17 Prozent bleiben unverändert aufrecht. Die Dividende soll erhöht werden : Die Gesellschaft will zudem eine Dividende in Höhe von mindestens 2,0 Euro je dividendenberechtigter Aktie vorschlagen, was zumindest zu einer Verdoppelung gegenüber der Vorjahresdividende führt. Pierer Mobility ( Akt. Indikation: 66,20 /67,10, 4,30%)

Austrian Stocks in English: ATX TR in Week 49 a litte bit sleepy, Cordoba 78 Cup goes in the final week

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the new and weekly english spoken Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged Pod...

