News zu Rosenbauer, Wienerberger, Wiener Börse, Research zu SBO und Porr (Christine Petzwinkler)

11.01.2023, 3000 Zeichen

Die Berliner Feuerwehr hat elektrische Einsatzfahrzeuge bei Rosenbauer bestellt. Der Auftrag umfasst unter anderem vier Fahrzeuge des Modells RT. Neben den vier RT baut Rosenbauer auch einen elektrisch betriebenen Gerätewagen (GW) für die Berliner Feuerwehr. Der Gerätewagen Hygiene bringt Reinigungs- und Umkleidemöglichkeiten an die Einsatzstelle, verfügt über einen zweigeteilten, aufrecht begehbaren Aufbau für verunreinigte bzw. saubere Kleidung und wird auf einem elektrischen Serienchassis von Volvo realisiert.

Auch in der Schweiz setzt man auf Rosenbauer: Die Flotte an Flugfeldlöschfahrzeugen wird erweitert: 19 Panther 6x6 S werden auf Stützpunkte in der gesamten Schweiz verteilt, um die Luftwaffe bei Übungen und Einsätzen zu begleiten, wie Rosenbauer mitteilt.

Rosenbauer ( Akt. Indikation: 32,50 /32,90, 0,62%)

Wienerberger setzt auf Energieeffizienz bei Produktion und Transport sowie auf ein nachhaltiges Portfolio. Insbesondere das Trocknen und Brennen von Ziegeln sei ein energieintensiver Prozess, so das Unternehmen, das eigenen Angaben zufolge auch in der Produktion kontinuierlich klimafreundlicher wird – etwa durch die Wärmepumpentechnologie zur Verbesserung der Energieeffizienz bei der Trocknung oder den Einsatz neuartiger Ofentechnologie auf Basis von Ökostrom. Darüber hinaus setzt Wienerberger weitere Maßnahmen, etwa zur Materialreduktion und Energierückgewinnung. Einerseits um Ziegeln mit geringerer Masse und damit weniger Energieverbrauch bei gleichbleibenden Produktanforderungen zu produzieren und andererseits, um etwa aus den Ziegeltrocknungsanlagen dank einer Kompressionswärmepumpe Energie zurückzugewinnen, wie das Unternehmen betont. Das würde große Vorteile für das Klima, die Kosten und den Transport bringen. Wienerberger-Produkte können zudem dabei helfen, eine Wasserstoff-Transportinfrastruktur aufzubauen. Die Wienerberger Tochter Pipelife bietet hier Rohrlösungen für den Transport von Wasserstoff bis zu den Endverbrauchern an.

Wienerberger ( Akt. Indikation: 25,44 /25,48, 1,84%)

Bei der Wiener Börse geht eine neue Infrastruktur zur Marktdaten-Verteilung in Betrieb. Für über 270 Kunden bedeutet dies, dass sie Börsendaten von 11 Märkten viermal schneller erhalten. „Nach der Erneuerung des Handelssystems reiht sich die Verbesserung des Datenfeeds in eine Serie an Investitionen in unsere Infrastruktur ein. Während des gesamten Prozesses hat sich das Börsenteam klar an den Bedürfnissen der Kunden orientiert. Damit kommen wir den höchsten technischen und funktionalen Anforderungen an transparente Information über den Wertpapierhandel nach“, so Christoph Boschan, CEO der Wiener Börse.

Die Analysten der Erste Group bestätigen die Kauf-Empfehlung für SBO und erhöhen das Kursziel von 74,5 auf 77,4 Euro. Kepler Cheuvreux stuft Porr mit Kaufen und Kursziel 15,0 Euro ein.

SBO ( Akt. Indikation: 58,60 /58,80, 0,51%)

Porr ( Akt. Indikation: 12,86 /12,90, 2,38%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.01.)

(11.01.2023)

