Austrian Stocks in English: ATX TR in Week 2 again stronger, Pierer Mobility best stock and a new Name for our Podcast

15.01.2023, 1061 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/3826/

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the english spoken weekly Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts"- Wiener Börse, Sport Musik und Mehr“ . (yes, its a new name!).



After the strong start in 2023 week 2 again brought good vibes on the Vienna Stock Exchange, ATX TR went up 0,54 percent, Pierer Mobility gained 12 percent. News came from Strabag, Pierer Mobility, Kontron, Rosenbauer, Agrana, Borealis, RHI Magnesita, Polytec and Frequentis and are spoken by the absolutely smart Allison.



And look at http://www.boerse-social.com/tournament , who the last eight of our 14th Stock Market Tournament are.



Please rate my Podcast on Apple Podcasts (or Spotify): https://podcasts.apple.com/at/podcast/audio-cd-at-indie-podcasts-wiener-börse-sport-musik-und-mehr/id1484919130 .And please spread the word : https://www.boerse-social.com/21staustria - the address to subscribe to the weekly summary as a PDF.

(15.01.2023)

