Uniqa vs. FACC und Erste vs. Immofinanz im Aktienturnier Semifinale (Christian Drastil)

Um 11:18 liegt der ATX TR mit +0.64 Prozent im Plus bei 7003 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 6.15% ytd). Topperformer der PIR-Group sind UBM mit +1.94% auf 28.85 Euro, dahinter Mayr-Melnhof mit +1.70% auf 155.6 Euro und Zumtobel mit +1.54% auf 7.24 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15035 ( -0.39%, Ultimo 2022: 13923, 7.98% ytd).

Die Jänner-Ausgaben des #gabb sind präsentiert von IRW-Press (Podcast mit IRW-Chef Joe Brunner hören: https://www.audio-cd.at/page/podcast/3731 ) , eine aktuelle News betrifft Wellfully: Wellfully nimmt Handel an der Frankfurter Börse auf

Beim 14. Aktienturnier, ebenfalls wieder presented by IRW-Press, steht die Runde der letzten 4 fest. Hier die 2 Semifnal-Duelle, auch stets live unter http://www.boerse-social.com/tournament . Das Semifinale läuft von Freitag Schlusskurs bis Mittwoch Schlusskurs. Da Mayr-Melnhof im Achtelfinale und Palfinger im Viertelfinale augeschieden sind, ist das Wanderpokal-Rennen nach diesem Turnier noch nicht entschieden. FACC hat die Chance, mit einem Sieg ebenfalls auf 2 Turniersiege zu kommen.

Uniqa vs. FACC:

Uniqa besiegte in Runde 3 Strabag mit 2.13% zu -0.26%, in Runde 2 Mayr-Melnhof mit 1.62% zu -2.27% und in Runde 1 Pierer Mobility mit 5.71% zu 3.40%.

FACC besiegte in Runde 3 Frequentis mit 0.15% zu -1.40%. in Runde 2 Flughafen Wien mit 4.05% zu 2.13%, hatte in Runde 1 ein Freilos.

Uniqa ( Akt. Indikation: 7,75 /7,76, 0,98%)

FACC ( Akt. Indikation: 6,68 /6,70, 0,00%)

Erste Group vs. Immofinanz:

Erste Group besiegte in Runde 3 Palfinger mit 1.41% zu -1.67%, in Runde 2 Agrana mit 0.77% zu -1.85%, in Runde 1 Porr mit 8.19% zu 2.89%.

Immofinanz besiegte in Runde 3 Varta AG mit 2.20% zu -7.19%, in Runde 2 Österreichische Post mit 1.65% zu 0.62%, in Runde 1 Evotec mit 4.13% zu 1.97.

Erste Group ( Akt. Indikation: 33,34 /33,36, 0,88%)

Immofinanz ( Akt. Indikation: 12,61 /12,63, 0,40%)

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.01.)

(23.01.2023)

