News zu UBM, Porr, Rosenbauer, Polytec, Roadshows mit DO & CO, AT&S, VIG, Zumtobel ... (Christine Petzwinkler)

25.01.2023, 3529 Zeichen

Der Immobilien-Entwickler UBM wird am 1. März 2023 die noch ausstehenden 52,9 Mio. Euro der Hybridanleihe 2018 nach fünf Jahren frühzeitig zurückführen. Schon im Juni 2021 wurden 47,1 Mio. der 100 Mio. Euro-Hybridanleihe 2018 zurückgekauft, nun folgen die ausstehenden 52,9 Mio. Euro. Durch die frühzeitige Rückzahlung reduziert sich der zukünftige jährliche Zinsaufwand der UBM den Angaben zufolge um weitere 2,9 Mio. Euro. Im Hinblick auf zukünftige Emissionen wird der Fokus weiterhin auf grüne Finanzierungen liegen. Der derzeitige Anteil von 35 Prozent an grünen Finanzierungen soll in den nächsten Quartalen weiter ausgebaut werden, wie das Unternehmen mitteilt.

Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hat an die Bietergemeinschaft Porr/Stump-Franki Spezialtiefbau/Hagedornr den ersten großen Abschnitt der Südschnellwegmodernisierung in Hannover vergeben. Der Auftragswert beläuft sich auf 400 Mio. Euro.

Bei Rosenbauer wird der Ergebnis-Ausblick revidiert: Der Vorstand erwartet für das zurückliegende Geschäftsjahr 2022 nach Vorliegen der Dezember-Zahlen bei einem Umsatz von zirka 1 Mrd. Euro eine negative EBIT-Marge von rund -1 Prozent, zurvor wude ein positives EBIT in Aussicht gestellt. Die Gründe dafür sind laut Rosenbauer die anhaltenden Lieferkettenstörungen und teils massive Materialpreiserhöhungen, die die Fahrzeugfertigung in Europa und in Nordamerika beeinträchtigt haben, heißt es. Darin enthalten seien die bereits bekannt gegebenen Sondereffekte (Interschutz, Restrukturierungsmaßnahmen). Auf Grund des fehlenden Zugriffs wird das Joint Venture in Russland im Jahresabschluss 2022 mit einem Effekt von rund -6 Mio. Euro im Finanzergebnis entkonsolidiert.

Im Polytec-Werk in Hörsching ist es am Dienstag zu Mittag zu einem Brand gekommen. Am späten Nachmittag ist seitens der Feuerwehr "Brand aus" gegeben worden. Oberösterreichischen Medien zufolge waren 12 Feuerwehren im Einsatz. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Roadshows: Heimische Börsenotierte präsentieren sich vor Investoren. Am 26. Jänner 2023 findet die „Conviction Equity Investors Conference 2023“ von Wiener Börse und Erste Group in London statt. Fünf österreichische Unternehmen sind vor Ort dabei, und zwar DO&CO, Erste Group, Mayr-Melnhof Karton, Post und VIG. Es wurden rund 25 Meetings mit 16 UK-Investoren vereinbart.

Am 9. Februar geht die "Digital Austrian Conference Rhineland" von Baader Bank und Wiener Börse in virtueller Form über die Bühne. Mit dabei: Agrana, AT&S, Lenzing, OMV, Palfinger, Polytec, RBI, Semperit, Uniqa,VIG, voestalpine, und Zumtobel.

Die Anzahl weiblicher Vorstandsmitglieder in Österreichs börsennotierten Unternehmen (Stichtag 1. Jänner 2023) ist laut EY Mixed Leadership Barometer im Vergleich zur Jahresmitte 2022 (Stichtag 1. August 2022) konstant geblieben. Somit stehen in den im Wiener Börse Index notierten heimischen Unternehmen 17 weibliche Vorstandsmitglieder 171 männlichen gegenüber. In den Aufsichtsgremien sitzen 157 Frauen (29,8 Prozent) und 370 Männer (70,2 Prozent). Gegenüber August 2022 ist die Zahl der weiblichen Aufsichtsratsmitglieder um sieben zurückgegangen, die der männlichen Aufsichtsräte im gleichen Zeitraum ebenfalls um sechs Mitglieder, wie aus der EY-Erhebung hervorgeht.

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.01.)

(25.01.2023)

