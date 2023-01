Standortfonds Deutschland und Standortfonds Österreich mit je 14 Prozent Plus in 3 Jahren, Fokus JTI Austria (Christian Drastil)

27.01.2023, 2254 Zeichen

- Börsepeople-Aufsteiger(in) des Tages; Börsepeople im Podcast S4/17: Roland Neuwirth

- In Folge S3/97 geht es um den Geburtstag von Warimpex, Parallelen zwischen Julia Scheib und Frauenthal, Liebesgrüsse aus Moskau in Richtung RBI, gute Zahlen von der dad.at mit Überleitung zu Anlagefehlern wegen der KESt-Ausgestaltung und ein langes Telefonat mit Thomas Niss, das ich in den kommenden Tagen ausrollen werde. Sein Standortfonds Österreich und sein Standortfonds Deutschland haben jeweils in der 3-Jahres-Sicht 14 Prozent Plus. Und voestalpine ist die einzige Aktie, bei der es im Jänner mehr Volumen gab (Tagessschnitt) als 2022.

Julia Kistner über die RBI: https://audio-cd.at/page/playlist/3216

Robert Gillinger und Ernst Huber über dad.at: https://audio-cd.at/page/playlist/3219

- Ralf-Wolfgang Lothert ist Mitglied der Geschäftsleitung von JTI Austria. Wir gehen aktuelle Zahlen und Fakten zum Tabakmarkt in Österreich 2022/2023 durch und holen auch steuerlich weit aus. Freilich erinnere ich mich im Rahmen der Folge auch als geouteter Fanboy, was die Austria Tabak-Aktie in ihrer Wiener Börse Ära von 1997 bis 2001 betrifft. Die Performance war "mit" das Beste, das man je am Wiener Markt gesehen hat und das in einer Phase, in der eigentlich Neuer Markt & Co. das Sagen hatten. 2001 kam die Abfindung durch Gallaher, später hat Japan Tobacco bei Gallaher zugegriffen. Mit Ralf spreche ich über die Japan Tobacco-Tochter JTI, in der JTI Austria mit Austria Tabak eine wichtige Rolle spielt, wir reden über die 7-Jahres-Siegesserie von JTI Austria als Nr.1 Top Employer in Österreich und über Ralfs Werdegang als Rechtsanwalt bzw.Stationen bei der Treuhand, DaimlerChrysler und Philip Morris. HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3878/

https://www.jti.com/de/europe/austria

JTI Austria Podcast "Mehr als Schall und Rauch": https://open.spotify.com/show/6IOtf2geJLYxPZtCbvB3PE

JTI Austria Podcastfolge zum Tabakmarkt 2022 (noch viel detaillierter als hier im Börsepeople-Podcast): https://audio-cd.at/page/playlist/3204

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.01.)

(27.01.2023)

BSN Podcasts

ABC Audio Business Chart #17: Was uns 2023 erwartet (Josef Obergantschnig)

