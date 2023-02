Österreich-Depots: Sportradar und UBM mit jeweils +31 Prozent ytd vorne (Depot Kommentar)

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2:+0.29% vs. last #gabb, +5.75% ytd, +71.10% seit Start 2013 . Gesamstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): 113.199 Euro ein Plus von 1031,99 Prozent . Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 .

BSN MA-Event Porsche Automobil Holding

Star der Stunde: Zumtobel 1.69%, Rutsch der Stunde: UBM -2.9%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: AT&S(2), DO&CO(2), EVN(1), AMS(1)

Star der Stunde: Strabag 1.32%, Rutsch der Stunde: UBM -1.94%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: voestalpine(1), Wienerberger(1)

BSN MA-Event Volkswagen Vz.

BSN Vola-Event adidas

BSN Vola-Event Vonovia SE

BSN Vola-Event Continental

Austrian Stocks in English: 2023 starts with a worldwide boost for Palfinger and a Stockprice Rally in Lenzing

Welcome back to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the traditional english spoken weekly Summary for the Austrian Stock Market, 2023 again positioned every Sunday in th...

