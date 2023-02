06.02.2023, 723 Zeichen

over MA200:

06.02.1987: Wienerberger: Am längsten über MA200: 862 Tage (endete am: 06.02.1987)



Positive Serie in Tagen:

06.02.2012: Warimpex: Längste positive Serie: 12 Tage (endete am 06.02.2012) zum Kalender



Positive Serie in Performance:

06.02.2012: Warimpex: Beste Performance Serie: 46.71% (12 Tage - endete am 06.02.2012)

Bisher gab es an einem 6. Februar 22 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 06.02. beträgt 0,35%. Der beste 06.02. fand im Jahr 2009 mit 2,52%statt, der schlechteste 06.02. im Jahr 2018 mit -2,81%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 06.02. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 06.02.)

(06.02.2023)

BSN Podcasts

Wiener Börse Plausch S3/104: Leoni und die Pierer-Karte, Aktienbashing im OeNB-Verhör, kurzfristig Share Overhang bei Do&Co

Bildnachweis

1. Franz Jurkowitsch (Warimpex) >> Öffnen auf photaq.com





Aktien auf dem Radar:AT&S, RBI, Polytec Group, Warimpex, RHI Magnesita, Kapsch TrafficCom, EVN, Österreichische Post, Telekom Austria, voestalpine, Cleen Energy, Mayr-Melnhof, Palfinger, Bawag, Marinomed Biotech, OMV, Kostad, Porr, Stadlauer Malzfabrik AG, AMS, Agrana, Flughafen Wien, Oberbank AG Stamm, Frequentis, S Immo, Amag, FACC, Immofinanz, Strabag, Verbund, Zumtobel.

Random Partner RCB

Die Raiffeisen Centrobank AG hat sich als führende Investmentbank positioniert. Sie deckt das gesamte Spektrum an Dienstleistungen und Produkte rund um Aktien, Derivate und Eigenkapitaltransaktionen ab und gilt als Pionier und Marktführer im Bereich Strukturierte Produkte. >> Besuchen Sie 64 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Börsegeschichte 6.2.: Extremes zu Wienerberger und Warimpex

» News zu Wolftank, Kontron, DO & CO, Research zu Amag, Wienerberger, ams-...

» Heute Korrektur, EVN mit bester Formkurve (Christian Drastil)

» Nachlese: Auffassungsunterschiede SW / Birgit Kuras, EXAA, EVN, ABC, Nad...

» Wiener Börse Plausch S3/104: Leoni und die Pierer-Karte, Aktienbashing i...

» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Zumtobel, Warimpex und Rosenbauer gesu...

» 10 am Technogym #5 (Christian Drastil via Runplugged Runkit)

» ATX-Trends: UBM, Immofinanz, Rosenbauer, AT&S ...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. L’Oréal, Bayer, Erste, BKS, Immofinanz,...

» Börsepeople im Podcast S5/01: Nadia Weiss