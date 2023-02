News zu Wolftank, Kontron, DO & CO, Research zu Amag, Wienerberger, ams-Osram (Christine Petzwinkler)

06.02.2023, 3335 Zeichen

Die Wolftank Group hat eine weitere Kooperation im Wasserstoff-Bereich abgeschlossen. In Zusammenarbeit mit EnerMech werden Wolftank-Wasserstofftankstellen (HRS) an die australische und neuseeländische Industrie geliefert. Der australische Zweig des globalen integrierten Lösungsanbieters EnerMech wird die Wasserstofftankstellen der Wolftank Group liefern, installieren, in Betrieb nehmen und warten. Erste Kundenaufträge seien bereits eingegangen: Die beiden Unternehmen werden mobile Wasserstofftankstellen an verschiedenen australischen Standorten installieren. „Mit EnerMech haben wir einen perfekten Partner gefunden, um nun auch Australien und Neuseeland mit unseren Lösungen zu versorgen. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt auf unserem Expansionskurs. Unser Ziel ist es, überall auf der Welt die notwendige Infrastruktur für eine emissionsfreie Zukunft mit aufzubauen“, so Peter Werth, CEO der Wolftank Gruppe. Die mobile Wasserstoff-Betankungslösung eignet sich laut Wolftank besonders für Sektoren wie den Bergbau, wo die Baustellen in der Regel an abgelegenen Orten liegen und bis dato kaum oder keine Möglichkeiten zur Wasserstoffbetankung vorhanden sind.

Die Kontron AG startet ein neues Aktienrückkaufprogramm. Das Volumen beläuft sich auf bis zu 636.305 Stück rückzuerwerbende Aktien, der Rückkauf startet voraussichtlich heute, 6.2.2023 und läuft bis längstens 6.8.2023. Aktien dürfen maximal zum Preis von 20,00 Euro pro Aktie und maximal zu einem Preis erfolgen, der 10 Prozent über dem durchschnittlichen Kontron-Börsenkurs der letzten 5 Börsentage im XETRA Handel liegt. Der maximale Gesamtbetrag für das aktuelle Kaufprogramm liegt bei 10 Mio. Euro.

Das Cateringunternehmen DO & CO gibt noch mehr Aktien zur Bedienung der 2021 emittierten und 2026 endfälligen 100 Mio. Euro-Wandelschuldverschreibung aus. Ein Inhaber von Wandelschuldverschreibungen habe erklärt, Wandelschuld­verschreibungen im Nennbetrag von insgesamt 1.100.000,00 in Aktien der Gesellschaft zu wandeln. Erst vor wenigen Tagen haben Inhaber die Absicht erklärt, im Nennbetrag von insgesamt 3,6 Mio. Euro in Aktien (in Summe 44.648 Aktien) wandeln zu wollen. Nach der Ausgabe der weiteren 13.642 Stück neuen Aktien wird sich – unter Berücksichtigung der bis einschließlich 2. Februar 2023 erklärten Wandlungen, aus denen 44.647 Stück neue Aktien resultieren, die noch nicht ausgegeben sind – die Anzahl der Aktien der Gesellschaft auf insgesamt 9.802.289 Stück erhöhen, so das Unternehmen.

Research: Die Analysten der Baader Bank stufen die Amag-Aktie im Vorfeld der Zahlen weiter mit Add und Kursziel 40,0 Euro ein, da sie eine stabile Dividende erwarten und günstige langfristige Perspektiven sehen, wie sie in einem Research-Update schreiben. Stifel reduziert Wienerberger von Kaufen auf Halten und bestätigt das Kursziel in Höhe von 30,0 Euro. Das Schweizer Analysehaus Research Partners bestätigt ams-Osram mit Halten und erhöht das Kursziel von 6,5 auf 8,0 CHF.

