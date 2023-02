News zu Flughafen Wien, Wienerberger, Fabasoft, Research zu Porr-Anleihe, Palfinger, OMV, voestalpine, ams Osram, Lenzing ... (Christine Petzwinkler)

09.02.2023, 2716 Zeichen

Der Flughafen Wien lädt am 23. Februar zum Airport Job Day. Interessierte erhalten von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aus den jeweiligen Fachbereichen Informationen und Einblicke in die Tätigkeiten in den Bereichen IT, Technik und Bau. In verschiedenen Sessions präsentieren die verschiedenen Abteilungen fachspezifische Themen wie Software-Entwicklung, Digitalisierung, sowie Anforderungen an Instandhaltungs- und Bauaufgaben in der AirportCity. Bei Interesse können vor Ort gleich Bewerbungsgespräche mit dem Recruiting-Team der Flughafen-Personalabteilung geführt werden. Die Veranstaltung dauert von 16.00 bis 19:30 Uhr.

Flughafen Wien ( Akt. Indikation: 34,10 /34,30, -0,29%)

Der Pariser Assetmanager Amundi S.A. hat bei Wienerberger aufgestockt und hält nun 4,51 Prozent der Stimmrechte. Zuletzt wurden 3,71 Prozent gemeldet. Die Anteile werden über verschiedene Vehikel gehalten.

Wienerberger ( Akt. Indikation: 27,38 /27,42, 0,29%)

Der deutsche Arzneimittelhersteller Ursapharm hat die Verwaltung seiner Verträge mit der Software Fabasoft Contracts digitalisiert. Das Unternehmen speichert aktuell mehr als 9.000 Vertragsdokumente in einer Datenbank ab und verwaltet sie dort gebündelt an einem Ort.

Fabasoft ( Akt. Indikation: 20,50 /20,70, 3,00%)

Research: In ihrem aktuellen Barometer zu der 5,375 %-Anleihe der Porr mit endloser Laufzeit (WKN A28TAL) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe weiterhin als "durchschnittlich attraktiv" (3 von 5 möglichen Sternen) einzuschätzen.

Raiffeisen Research bestätigt die Kauf-Empfehlung für Palfinger und erhöht das Kursziel von 31,0 auf 35,0 Euro.

Bank of America stuft voestalpine mit Buy ein und hebt das Kursziel von 31,0 auf 35,0 Euro hoch. Die Deutsche Bank empfiehlt voestalpine ebenso mit Buy und erhöht das Kursziel von 33,0 auf 42,0 Euro. JPMorgan stuft die voestalpine-Aktie hingegen mit "Underweight" und neuem Kursziel 23,4 Euro (alt: 21,50 Euro) ein. Die Analysten von Oddo BHF bestätigen ams Osram mit Underperform und kürzen das Kursziel von 7,0 auf 6,5 Franken. BNP Paribas Exane bestätigt das Neutral-Rating für ams Osram und nimmt das Kursziel von 10,0 auf 7,0 Franken zurück. Kepler Cheuvreux bestätigt die Empfehlung Reduce für ams Osram und pass das Kursziel von 7,5 auf 7,8 Franken an.

Wood & Co erhöht die Empfehlung für OMV von Halten auf Kaufen und das Kursziel von 44,9 auf 53,9 Euro.

Baader Helvea reduziert die Einstufung für Lenzing von Buy auf Add und erhöht das Kursziel von 73,0 auf 75,0 Euro.

Porr ( Akt. Indikation: 13,44 /13,46, 1,74%)

Palfinger ( Akt. Indikation: 29,15 /29,20, 1,66%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.02.)

(09.02.2023)

BSN Podcasts

Börsepeople im Podcast S5/03: Rudolf Greinix

Akt. Indikation: 20.55 / 21.05

Uhrzeit: 11:21:35

Veränderung zu letztem SK: 0.24%

Letzter SK: 20.75 ( 3.75%)

Akt. Indikation: 34.00 / 34.15

Uhrzeit: 10:57:37

Veränderung zu letztem SK: 1.72%

Letzter SK: 33.50 ( -2.33%)

Akt. Indikation: 28.70 / 28.80

Uhrzeit: 10:49:18

Veränderung zu letztem SK: -0.52%

Letzter SK: 28.90 ( 0.70%)

Akt. Indikation: 13.18 / 13.20

Uhrzeit: 11:28:22

Veränderung zu letztem SK: -1.57%

Letzter SK: 13.40 ( 1.36%)

Akt. Indikation: 27.72 / 27.76

Uhrzeit: 10:44:36

Veränderung zu letztem SK: 0.14%

Letzter SK: 27.70 ( 1.39%)

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Strabag, Telekom Austria, Frequentis, Pierer Mobility, Polytec Group, Lenzing, FACC, OMV, ATX, ATX Prime, ATX TR, voestalpine, Bawag, Rosgix, Andritz, DO&CO, Erste Group, Kapsch TrafficCom, RBI, SBO, UBM, Agrana, Rosenbauer, VAS AG, Verbund, Wolford, Wiener Privatbank, Warimpex, Palfinger, Zumtobel, Addiko Bank.

Random Partner Captrace

Captrace ist ein führender Anbieter von Informationssystemen im Bereich Investor Relations. Mit seinem System C◆Tace ermöglicht das Unternehmen dem Emittent größtmögliche Transparenz über seine Investorenstruktur zu erhalten. Durch den Service der Aktionärsidentifikation können Emittenten die Daten ihrer Investoren einfach und zuverlässig über das System C◆Trace von den Banken/Intermediären abfragen. >> Besuchen Sie 64 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Börsepeople im Podcast S5/03: Rudolf Greinix

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Cathie Wood, Wolfgang Matejka, Nvidia, ...

» ATX-Trends: Strabag, Verbund, AT&S, Agrana, voestalpine ...

» BSN Spitout Wiener Börse: FACC geht nach 290 Tagen über den MA200

» Österreich-Depots: dad.at-Depot geht über 10 Prozent ytd-Plus (Depot Kom...

» Börsegeschichte 9.2.: Extremes zu ATX TR und UBM (Börse Geschichte) (Bör...

» News zu Flughafen Wien, Wienerberger, Fabasoft, Research zu Porr-Anleihe...

» Wiener Börse Plausch S3/107: Explizitere Worte als sonst, Broke und Brok...

» Do&Co führt bei der Formkurve (Christian Drastil)

» Nachlese: Mehr als 2 1/2 Jahre Indexpause der Telekom wird es nicht gebe...