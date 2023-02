Nachlese: Sebastian Leben, Gregor Rosinger, Rudi Greinix, Wolfgang Zekert, Wolfgang Rosam, Markus Schindler, Monica Lewinsky und Julia Resch (Christian Drastil)

10.02.2023, 2007 Zeichen

Nachlese Podcast Donnerstag: Audio Link zur Folge https://audio-cd.at/page/podcast/3924/ , alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast )

- Börsepeople-Aufsteiger(in) des Tages: S3/09: Julia Resch (11.11.22)

- in Folge S3/107 geht es um einen 1., (ATX TR) einen, 2. (mein Lieblings-Wissens-Podcast Broke und Broker) und einen 117. Geburtstag ( Andre Kostolany) und es wird ein bissl expliziter von der Sprache her, Credit Sebastian Leben. Warnung: Diesmal singe ich nicht nur den Intro-Song, sondern auch was am Ende, Ängstliche sollten also ab ca. Minute 7 abdrehen.

- 2. Geburtstag von Broke and Broker, Sonderfolge Sebastian Leben: https://audio-cd.at/page/playlist/3320

- Gregor Rosinger schätzt das Alter von Sebastian Leben (ca. Minute 7): https://audio-cd.at/page/playlist/2877

- Probleme bei Sebastian "B-Kwem" Leben: https://audio-cd.at/page/podcast/2968

https://brokeundbroker.de

- Rudi Greinix ist regelmässiger Vor-Denker mit nachhaltigen Ansätzen für morgen bzw. Leiter der Öffentlichkeitsarbeit und Marketing der VBV-Gruppe. Wir sprechen über Stationen bei DiePresse, Ketchum Publico (incl. Kooperationen mit dem WirtschaftsBlatt, bei dem ich damals tätig war), Valida Holding, RZB und letztendlich VBV. Da interessiert mich zB, was VBV eigentlich heisst, was die Unterschiede zwischen einer Pensions- und einer Vorsorgekasse sind, wie die Tätigkeit im Fachverband läuft bzw. wie das Konzept des VBV-Podcasts angelegt ist. Auch Kapsch TrafficCom, der Nachhaltigkeitsindex VÖNIX und die FH St.Pölten sind Themen. Und letztendlich sprechen wir auch ein klein wenig über Performance. Liebe Grüsse an Wolfgang Zekert, Wolfgang Rosam, Markus Schindler und Monica Lewinsky. HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3926/

https://www.vbv.at

VBV-Podcast Vor-Denken: https://open.spotify.com/show/5Ua01wrvHBgWH3uVVeyG93

Aktuelle Folge mit Pauline Pohl: https://audio-cd.at/page/playlist/3331

http://www.smeil-award.com

ABC Audio Business Chart #21: Wer ist der bestbezahlte Sportler? (Josef Obergantschnig)

