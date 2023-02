12.02.2023, 1326 Zeichen

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the english spoken weekly Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts"- Wiener Börse, Sport Musik und Mehr“ .



This script is based on our 21st Austria weekly and Week 6 brought - supported by a very strong OMV - new highs for 2023. ATX TR climbed 1,96% to 7.270,84 points.



Vienna Stock Exchange celebrated with ECM teams from all over Europe, invited them for dinner and personal exchange, a cherished tradition. ABN AMRO Bank N.V., Alantra, Baader Bank AG, Berenberg, BNP Paribas, Citi, Commerzbank AG, Erste Group ,Goldman Sachs, Jefferies J.P. Morgan Lilja & Co. NuWays AG, Raiffeisen Bank International AG,Societe Generale, STJ Advisors Stifel, Financial Corp., UniCredit and Wiener Privatbank were joining.



News came from Wolftank, ams Osram, voestalpine, Verbund, Agrana and Vienna Airport, spoken by the absolutely smart Allison.



Austrian Stocks in English: A strong OMV supported in week 6 new 2023 Highs for ATX TR and ECM teams came for dinner

