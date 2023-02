Nachlese: Wolfgang Matejka, Rudi Greinix, Ronald Nemec, Lionel Messi, Georg Pangl, Stefan Koller (Christian Drastil)

13.02.2023, 2761 Zeichen

Nachlese Podcast Freitag: Audio Link zur Folge https://audio-cd.at/page/podcast/3928/ , alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast )

- Börsepeople-Aufsteiger(in) des Tages: 16 (17) S3/20: Stefan Koller (07.12.22)

- in Folge S3/108 geht es um das Quartett Flughafen Wien, Strabag, Immofinanz und S Immo, für das ich ein wenig das Gefühl verloren habe, Buddy Wolfgang Matejka hilft mir bei zweien davon mit Input und nennt den aktuellen Pain Trade Nr. 1.: https://audio-cd.at/page/playlist/3326

- eine Auflage von Rudi Greinix in Bezug auf die 100jährige, die wie 40 ausschaut. VBV Podcast mit Statistik Austria: https://audio-cd.at/page/playlist/3331

- Ronald Nemec ist Head of Equity Trading and Structuring bei der Erste Group. Wir sprechen über Inspiration durch die Schule, Gemeinsamkeiten in der Donaustadt, tolle Zeiten bei der Volksbank, RCB, Erste Group und erinnern uns an den Start des ZFA, EQOS oder an die ÖTOB. Es gibt viel Raum für einen Eurex-Exkurs und ein Eintauchen in den Security-Bereich. Zudem stelle ich dem Market Maker und Sportauskenner Ronald für http://www.audio-cd.at/zertifikate die Frage, wie das mit der Emission von Zertifikaten in der Erste Group so abläuft. HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3936/

https://www.erstegroup.com/

- ABC Audio Business Chart #21: Wer ist der bestbezahlte Sportler? ( Josef Obergantschnig) HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3932/ Sportlergehälter werden oftmals heiß diskutiert. In dieser Folge geht es um die Bestverdiener und wie sich ihre Gehaltsbestandteile zusammensetzen. Darüber hinaus werden wir uns auch die Frage stellen, mit welchen Sportarten am meisten Geld zu verdienen ist. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, höre einfach einmal rein.

- Georg Pangl ist Gründer der Pangl Football-Group und Autor von "Mein Theater der Träume". Wir reden über die Zeit beim ÖFB, bei dem Georg 1986 als Jugendsekretär begann und zum Ende der Ära 2002 als COO (Sicherheit/ Ticketing) und Teammanager bei der A-Nationalmannschaft agierte. Danach wechselte er zur UEFA und war Event Manager in der Champions League. Es folgten zehn Jahre als CEO der Österreichischen Bundesliga, um dann Generalsekretär der European Leagues zu werden. 2020 sind Erfahrungen und Wissen in die Pangl Football Group eingeflossen, die den Fussball nachhaltig modernisieren will. Anekdoten gibt es zuhauf, Stichworte sind Silvio Berlusconi, ein nackter David Beckham, Hans Krankl oder Old Trafford. Das "Theatre of Dreams" hat für Georg hohe Bedeutung und stand Pate für sein Buch. HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3930/

https://www.football-group.com

Buch "Mein Theater der Träume": https://www.facultas.at/item/53624013

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.02.)

(13.02.2023)

BSN Podcasts

Wiener Börse Plausch S3/109: RBI-Erfolg in Polen, Wienerberger- & Pierer-Bonmots, Football Group mit neuer Greenshoe-Idee

