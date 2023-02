Austrian Stocks in English: Week 7 sets new long time highs for ATX TR and all time highs for Bawag

19.02.2023, 1108 Zeichen

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the english spoken weekly Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts"- Wiener Börse, Sport Musik und Mehr“ .



The following script is based on our 21st Austria weekly and Week 7 was another very good week for ATX TR, setting new Highs for 12 Months, the Index went up 1,51% to 7.380,8 points. Bawag even managed three consecutive All time Highs, but Bestperformers were others: Frequentis, Telekom Austria and AT&S. News came from Bawag, Valneva, Lenzing, Vienna Airport, A1 Telekom Austria, Marinomed, Amag, Uniqa, DO & CO, Strabag, Rosenbauer, Wolford and Andritz, these news spoken by the absolutely smart Allison.



(19.02.2023)

