Nachlese: ATX-Komitee und ein Call to Action von Gregor Rosinger (Christian Drastil)

Meistgelesen >> mehr

PIR-Zeichnungsprodukte

Newsflow >> mehr

Börse Social Club Board >> mehr

Star der Stunde: S Immo 1.6%, Rutsch der Stunde: Verbund -1.61%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Semperit(2), Kontron(1), Petro Welt Technologies(1)

Star der Stunde: UBM 0.52%, Rutsch der Stunde: Marinomed Biotech -1.74%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: EVN(2), Wienerberger(2), Agrana(1), Verbund(1), Addiko Bank(1), Erste Group(1), Strabag(1), AT&S(1), Semperit(1), Uniqa(1)

Smeilinho zu Addiko Bank

Star der Stunde: Palfinger 1.37%, Rutsch der Stunde: Verbund -1.61%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: RBI(1), Erste Group(1), Telekom Austria(1), OMV(1), Verbund(1), Fabasoft(1), Wienerberger(1), voestalpine(1), Kontron(1), AMS(1), Bawag(1)

Star der Stunde: Lenzing 1.33%, Rutsch der Stunde: Palfinger -2.28%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Kontron(2), FACC(1), Erste Group(1), Telekom Austria(1), OMV(1), Uniqa(1), VIG(1), AT&S(1), AMS(1), Immofinanz(1), Österreichische Post(1)

Featured Partner Video

Austrian Stocks in English: Profit Taking in Week 8, but new Highs for Do&Co und a fat beat for Austrian Post

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the english spoken weekly Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged P...

Wouter Van de Voorde

Death is not here

2022

Void



Matjaž Rušt, Katja Goljat, Jessica Auer

Skriðusögur (The Landslide Stories)

2022

Ströndin Studio



Baldwin Lee

Baldwin Lee

2023

Hunters Point Press



Katrien de Blauwer

I Close My Eyes, Then I Drift Away

2019

Libraryman



Gunter Rambow

Das sind eben alles Bilder der Strasse. Die Fotoaktion als sozialer Eingriff

1979

Syndikat