In den News: Frequentis-Initiative mit Flughafen Wien, Bank-Aktien deutlich schwächer, Update von DO&CO zur Wandelschuldverschreibung (Christine Petzwinkler)

Frequentis leitet eine Forschungsinitiative zur Erhöhung von Sicherheit und Effizienz des Remote Digital Towers durch künstliche Intelligenz. Die Remote Digital Tower-Technologie (RDT) ist laut Frequentis ein Schlüsselelement der nächsten Generation von Flugsicherungslösungen. Um die Leistungsfähigkeit von RDTs zu verbessern, hat sich Frequentis mit dem Austrian Institute of Technology (AIT), der Technischen Universität Graz (TU Graz) und dem Flughafen Wien zusammengeschlossen, um intelligente Unterstützungs­technologie für RDT-Sichtsysteme zu erforschen und entwickeln. Das Projekt namens Smart Assistant for Enhanced Remote Digital Tower (SAFER) hat das Ziel, durch künstliche Intelligenz (KI) die Sicherheit des Betriebs von RDTs zu gewährleisten und diesen effizienter zu machen.

Bank-Aktien sind heute deutlich unter Druck. In Österreich geben Bawag, Erste und RBI deutlich ab (einzig die Addiko Group zeigt sich fester). Die Deutsche Bank und die Commerzbank sind im DAX am Ende der Performance-Liste zu finden. Zurückgeführt werden die Verluste von Experten auf negative News aus den USA. Zum einen würde der Zusammenbruch der Krypto-Bank Silvergate Capital belasten, zum anderen das Problem der SVB Financial, welche die Bilanz durch ein Aktien-Angebot in Höhe von 2 Mrd. Dollar aufstocken muss, um die Auszahlung an die Kunden sicherzustellen. Da SVB viele US-Staatsanleihen sowie hypothekarisch besicherte Wertpapiere im Portfolio habe, könne das Problem auch andere Banken treffen, so die Befürchtung.

Der börsenotierte Caterer DO & CO gibt ein Update zur im Jahr 2021 begebenen 100 Mio. Euro Wandelanleihe mit Laufzeit 2026. Mehrere Inhaber der Wandelschuldverschreibungen haben in diesem Jahr erklärt, Wandelschuld­verschreibungen in Aktien wandeln zu wollen. Der Wandlungspreises liegt derzeit bei 80,6301 Euro (aktueller Kurs der DO & CO-Aktie ca. 104 Euro). Zum 9. März 2023 hat die Gesellschaft Wandlungserklärungen für Wandelschuld­ver­schreibungen im Nennbetrag von 16,1 Mio. Euro erhalten. In Summe werden dafür knapp 200.000 neue Aktien ausgegeben (146.103 davon bereits ausgegeben). Die Aktienanzahl wird sich damit auf insgesamt 9.943.671 Aktien und das Grundkapital der Gesellschaft auf insgesamt 19.887.342 Euro erhöhen.

