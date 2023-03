12.03.2023, 1002 Zeichen

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the english spoken weekly Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts"- Wiener Börse, Sport Musik und Mehr“ .



The following script is based on our 21st Austria weekly and in Week 10 ATX TR went lower, losing 2,66 percent to 7274 points. Stocks of Vienna Airport were best in ATXprime, leaving the IFM Offer behind. News came from Vienna Stock Exchange, AT&S, A1 Group, Andritz, Zumtobel, Frequentis, Addiko, Palfinger, Lenzing, voestalpine and Frequentis. These News are spoken by the absolutely smart Alison.

(12.03.2023)

Austrian Stocks in English: In Week 10 ATX TR showed first problems, Vienna Airport dominated in ATXPrime

