Zertifikate Plausch Österreich 03/23: Z wie Zertifikate als Lernpodcast (#1/Allgemeines), thx an ZFA und die smarte Anna

Austrian Stocks in English: ATX in week 11 return to sender - all the early 2023 gains are erased, fat trading volumes

In Kooperation mit dem Zertifikate Forum Austria (ZFA) und presented by Raiffeisen Zertifikate, Erste Group und BNP Paribas gibt es seit Oktober monatliche Plausch-Ausgaben zum Zertifikate-Markt in Österreich. In Ausgabe 7 gibt es die erste Lerneinheit als Hörbuch auf Basis von "Z wie Zertifikate". Es spricht diesmal die smarte Anna, denn die smarte Alison spricht kein Deutsch. Thema heute ist ein Vorwort von Frank Weingarts sowie eine allgemeine Einführung in die Zertifikate-Welt. Gratis-Download der Vorlage: https://www.zertifikateforum.at/wp-content/uploads/2020/12/Broschuere-Z-wie-Zertifikate_Auflage-Dez-2020_Wr.Boerse.pdf Und: Um sich im vielseitigen Zertifikate-Universum besser zurechtzufinden, stehen Ihnen einige Möglichkeiten offen, sich selbst schlauer zu machen. Die Mitglieder des Zertifikate Forum Austria stellen auf folgenden Internetseiten Informationen über die am stärksten nachgefragten Produktkategorien wie Garantie-Zertifikate/Kapitalschutz-Zertifikate, Bonus-Zertifikate, Aktienanleihen, Express-Zertifikate, Hebelprodukte etc. zur Verfügung: - https://www.onemarkets.de - https://www.raiffeisenzertifikate.at - https://produkte.erstegroup.com/Retail/de/index.phtml - https://zertifikate.vontobel.com/DE/Home Neue Links zu Felice, die den Jingle singt. Instagram: https://instagram.com/feliceofficalmusic?igshid=YmMyMTA2M2Y= Spotify: https://open.spotify.com/artist/3hs57G6pjscUGdKQXHYI4y?si=pl4t3am3TpCqlWL5KrEM6g YouTube: https://youtube.com/@feliceofficialmusic?feature=shares Der Jingle in der Single-Version: https://audio-cd.at/page/podcast/3847 Alle Zertifikate-Podcasts: https://audio-cd.at/zertifikate ZFA-Newsletter und Infos: http://www.zertifikateforum.at Sonderfolge zum ZFA-Award: https://audio-cd.at/page/playlist/2534 16 Seiten Fachheft Zertifikate: https://boerse-social.com/pdf/fachheft56 Risikohinweis: Die hier veröffentlichten Gedanken sind weder als Empfehlung noch als ein Angebot oder eine Aufforderung zum An- oder Verkauf von Finanzinstrumenten zu verstehen und sollen auch nicht so verstanden werden. Sie stellen lediglich die persönliche Meinung der Podcastmacher dar. Der Handel mit Finanzprodukt en unterliegt einem Risiko. Sie können Ihr eingesetztes Kapital verlieren. Und: Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: https://podcasts.apple.com/at/podcast/audio-cd-at-indie-podcasts-wiener-börse-sport-musik-und-mehr/id1484919130 .

Meistgelesen >> mehr

PIR-Zeichnungsprodukte

Newsflow >> mehr

Börse Social Club Board >> mehr

BSN MA-Event Commerzbank

#gabb #1309

Featured Partner Video

Austrian Stocks in English: ATX in week 11 return to sender - all the early 2023 gains are erased, fat trading volumes

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the english spoken weekly Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged P...

Masahisa Fukase

Yugi (Homo Ludence) (深瀬 昌久 遊戯 映像の現代4)

1971

Chuo-koron-sha



Wouter Van de Voorde

Death is not here

2022

Void



Lars Borges & Luzie Kurth

We Share the Meal

2022

Kehrer Verlag



Katrien de Blauwer

You Could At Least Pretend to Like Yellow

2020

Libraryman



Kikujiro Fukushima

Pikadon

1961

Tokyo Chunichi Shimbun