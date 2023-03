Wiener Börse Plausch S4/23: Varta-KE, Frage an Karl Fuchs / Aktienforum, Einladung 30.3. Linz, Terminvorschlag für KESt-wie-früher

Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/23 geht es um Zusatzfragen, die ich zum Aktienbarometer 2023 bei Karl Fuchs vom Aktienforum deponiert habe, da geht es u.a. darum, wieviele österreichische Aktien die Österreicher:innen halten. Nicht wundern tut mich, dass OÖ die Nr. 1 ist, dort gibt es engagierte Banken und gelistete Unternehmen. Dazu habe ich auch einen Event-Tipp für 30.3. in Linz. Für eine Abschaffung der KESt-Behaltefrist habe ich einen Terminvorschlag. News gibt es zu Andritz, Varta (Kapitalerhöhung), Kontron bzw. Research zu Mayr-Melnhof und Lenzing. Und Gregor Rosinger hat recht gehabt. Finally noch ein irrer Zufall am Verfallstag.

Austrian Stocks in English: ATX TR in week 9 in good mood, high tension before the Index decision

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the english spoken weekly Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged P...

