Börsegeschichte 23.3.: Viel Extremes am 23. März (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

Extrema:

23.03.2020: Top 3: Mayr-Melnhof: 10.5882% - [Top 1: 11.509% (13.10.1998), Top 2: 10.878% (20.04.1999)] zum Kalender



Indexumstellungen:

23.03.2009: EVN kommt zum 3. Mal in den ATX, Palfinger scheidet aus dem ATX aus zum Kalender

23.03.2020: Mayr-Melnhof kommt zum 3. Mal in den ATX, FACC scheidet aus dem ATX aus zum Kalender



Indexumstellungen:

23.03.2015: Immofinanz (2. Aufnahme) ersetzt Raiffeisen im ATX five zum Kalender

23.03.2020: Bawag ersetzt voestalpine im ATX five zum Kalender



Negative Serie in Tagen:

23.03.2020: Polytec Group: Längste negative Serie: 13 Tage (endete am 23.03.2020) zum Kalender



Negative Serie in Performance:

23.03.2020: Polytec Group: Schlechteste Performance Serie: -51.44% (13 Tage von Kurs 6.61 Euro auf 3.21 Euro, die Serie endete am 23.03.2020), ein Alpha von -18.65 zum ATX TR

Bisher gab es an einem 23. März 23 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 23.03. beträgt 0,01%. Der beste 23.03. fand im Jahr 2009 mit 3,76%statt, der schlechteste 23.03. im Jahr 2022 mit -2,23%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 23.03. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.03.)

(23.03.2023)

Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Bawag, Frequentis, Marinomed Biotech, Porr, Warimpex, Andritz, DO&CO, Amag, AMS, Athos Immobilien, Cleen Energy, Josef Manner & Comp. AG, Flughafen Wien, Oberbank AG Stamm, RBI, Deutsche Post, Siemens, BMW, Beiersdorf, Münchener Rück, Infineon, Brenntag, Vonovia SE, Commerzbank, Deutsche Bank, LPKF Laser, Rheinmetall, E.ON , SAP, Qiagen.

