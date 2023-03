News zu Valneva, Rosenbauer, Evotec, Hypo OÖ, Research zu Amag und Lenzing (Christine Petzwinkler)

24.03.2023, 3796 Zeichen

Valneva hat, wie berichtet, das abgelaufene Jahr mit einem höheren Umsatz, aber mit einem großen Verlust (143 Mio. Euro) abgeschlossen. In einem Conference Call erläuterte CEO Thomas Lingelbach, welcher Newsflow und welche Katalysatoren im laufenden Jahr zu erwarten seien. Als potenzielle Wachstumstreiber sieht er in erster Linie die anhaltende Erholung des Reisemarktes auf das Niveau vor Covid und darüber hinaus. Bekanntlich richten sich die Produkte von Valneva vorwiegend an Reisende. Des weiteren wird 2023 ein neuer Vertrag mit dem US-Verteidigungsministerium für Ixiaro erwartet. Lingelbach will zudem das sogenannte 3rd-Party-Distributionssegment ausbauen und stellt die Einlizenzierung oder den Erwerb zusätzlicher Produkte im klinischen und/oder kommerziellen Stadium in Aussicht. Beim Chikungunya-Impfstoffkandidaten VLA1553 werden Mitte des Jahres erste Ergebnisse der Jugendstudie erwartet und im 2. Halbjahr die potenzielle BLA-Zulassung und erste Markteinführungen. Beim Borreliose-Impfstoffkandidat VLA15 soll im 1. Halbjahr Klarheit über die klinischen Studienpläne der Phase 3 geschaffen werden. Wie berichtet, musste ein signifikanter Prozentsatz der Teilnehmer in den USA aus der Studie ausgeschlossen werden. Da es sich bei Borreliose um eine saisonale Krankheit (Zecken-Zeit) handelt und das Studien-Fenster somit eingeschränkt ist, könnte es mitunter zu Verzögerungen kommen, sagte Lingelbach. Im 2. Halbjahr kann es aber zusätzliche Antikörperpersistenzergebnisse geben, so Lingelbach.

Insgesamt werden aus heutiger Sicht im laufenden Jahr insgesamt Umsätze in Höhe von 220 bis 260 Mio. Euro erwartet, wie das Unternehmen im Ausblick mitteilt.

Nach dem Cyberangriff von Ende Februar ist der Rosenbauer Konzern nun wieder im regulären Betrieb. Aber: "Es kann auch in den nächsten Wochen noch da und dort zu Verzögerungen einzelner Geschäftsabläufe kommen", erklärt CEO Sebastian Wolf in einer Pressemitteilung. Im Interview mit dem Ö1 Wirtschaftsmagazin Saldo sagte Wolf, dass die internationale Hackergruppe Lockbit hinter dem Angriff steckt und dass zwar kein Lösegeld bezahlt wurde, aber es seien finanzielle Einbußen aufgrund von Stehzeiten in einzelnen Werken entstanden. Insbesondere die Organisation der internen Materialflüsse sei beeinträchtigt gewesen.

Der Öffentliche Deckungsstock der Hypo Oberösterreich wurde erstmals einem Rating unterzogen: Die Ratingagentur Standard&Poor’s (S&P) attestierte mit der Note AA+ mit stabilem Ausblick. „Die HYPO OÖ ist starke und verlässliche Partnerin der öffentlichen Hand und überdies die Hausbank des Landes Oberösterreich. Dieses Rating unterstreicht unsere Position und die Stabilität unseres Hauses.“, kommentiert Klaus Kumpfmüller das Rating. Erst im Februar wurde das Rating der Bank mit A+ bestätigt und der Ausblick von negativ auf stabil angehoben.

Evotec SE hat eine weitere Förderung, diesmal in Höhe von 6,6 Mio. US$, von der Bill & Melinda Gates Foundation für die Wirkstoffforschung im Bereich Tuberkulose erhalten. Mit den Mitteln wird Evotec ermöglicht, ein Portfolio an Tuberkulose-Wirkstoffforschungsprojekten weiterzuentwickeln, die das Potenzial haben, zu einem universellen, kürzeren, sichereren und einfacheren Behandlungsregime der Krankheit beizutragen.

Research: Die Berenberg Bank bleibt bei Lenzing auf Halten, passt aber das Kursziel von 55,0 auf 65,0 Euro an. Raiffeisen Research bestätigt die Halten-Einstufung für Amag und erhöht das Kursziel von 36,0 auf 37,0 Euro.

