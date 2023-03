Zahlen von S Immo und Porr, News zu Addiko, Kostad, UBM, Valneva, Research zu Wienerberger,  OMV, voestalpine ... (Christine Petzwinkler)

Valneva wird am 4. April am 23. World Vaccine Congress in Washington, D.C. seinen Single-Shot Impfstoffkandidaten gegen Chikungunya, VLA1553, präsentieren und eine Diskussionsrunde über Zika-Impfstoffe veranstalten. Darüber hinaus wird Susanne Eder-Lingelbach, Vice President, Clinical Development bei Valneva, am 5. April 2023 um 9:40 Uhr EDT die klinischen Ergebnisse des Chikungunya-Impfstoffkandidaten von Valneva erläutern, für den ein behördliches Prüfverfahren bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) läuft. Im Falle seiner Zulassung könnte er der weltweit erste Chikungunya-Impfstoff sein, der auf diesen ungedeckten medizinischen Bedarf abzielt. Valneva ( Akt. Indikation: 4,84 /4,84, 2,79%)

Der Baukonzern Porr hat heute die bereits Ende Februar bekanntgegebenen vorläufigen Zahlen bestätigt und startet mit einem Auftragsbestand von über 8,2 Mrd. Euro (+5,7 Prozent) zuversichtlich in das neue Geschäftsjahr 2023 . Der Auftragseingang erhöhte sich um 3,8 Prozent und erreichte 6.659 Mio. Euro. Der Jahresüberschuss konnte um 34,6 Prozent auf 82,6 Mio. Euro gesteigert werden. Auf der Hauptversammlung soll eine Dividende je Aktie von 0,60 Euro (für 2021: 0,5 Euro) vorgeschlagen werden. Auf Basis der vollen Auftragsbücher rechnet der Vorstand für 2023 mit einer Produktionsleistung, die zumindest auf dem Niveau des Vorjahres liegt und einer weiteren Verbesserung des Ergebnisses. Derzeit sorgen vor allem Investitionen im Bereich Infrastruktur (Bahn, Brücken, Straßen ..) sowie Industriebau (LNG Terminal, Datencenter, Pharma) für eine gute Auftragssituation. Porr-CEO Karl Heinz Strauss ist daher für die nächsten Jahre zuversichtlich, nicht nur weil von Seiten der EU Infrastruktur-Maßnahmen gefördert werden, sondern weil Porr auch die aktuellen Mega-Trends wie Mobilität, Urbanisierung, Digitalisierung, Dekarbonisierung voll abdeckt. " Keiner kommt an Lean Construction und Nachhaltigkeit vorbei. Gerade als börsenotiertes Unternehmen muss man sauber arbeiten . NIemand möchte mit einem Unternehmen arbeiten, das als Schmutzschleuder gilt", so Strauss bei der Pressekonferenz. Er geht davon aus, dass auch das laufende Jahr gut verlaufen wird: " 2022 war sehr erfolgreich für uns und wir haben viele Verbesserungen auf allen Ebenen erzielt. Das Jahr 2023 verspricht noch besser zu werden. ", so der CEO. Die Analysten von Raiffeisen Research sind moderat positiv und kommentieren die Zahlen folgendermaßen: "Die endgültigen Ergebnisse von Porr enthielten nur begrenztes Überraschungspotenzial. Unter den neu präsentierten Aspekten fanden wir geringfügig höhere Ergebnisse bei Vorsteuergewinn, Gewinn je Aktie, operativem Cashflow und eine gleichbleibende Dividende erwähnenswert. In Anbetracht der Tatsache, dass die geringfügigen Abweichungen eher nach oben gerichtet waren, bewerten wir die Veröffentlichung insgesamt moderat positiv." Porr ( Akt. Indikation: 13,64 /13,70, 0,96%)

Austrian Stocks in English: In Week 10 ATX TR showed first problems, Vienna Airport dominated in ATXPrime

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the english spoken weekly Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged P...

