Nachlese: UBM 150, Einladung in die Wiener Börse, Dietmar Reindl im baumhouse (Christian Drastil)

Nachlese Podcast Dienstag: Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/4168/ , alle unter http://www.audio-cd.at/wienerboerseplausch .

- in Folge S4/38 geht es um Events für Instis (Zürs) und Private (Börsentag Wien 15.4., Säulenhalle Wiener Börse 19.4.). Zunächst Applaus für die UBM: Am Ostermontag wurden 150 Jahre UBM an der Wiener Börse gefeiert, allein in den vergangenen 25 Jahren davon machte die Aktie 345 Prozent Plus, dies ohne Dividenden. Eine interessante Erfahrung hatte ein Hörer in der Vorwoche mit der RBI. Das Rätsel ist noch nicht ganz gelöst.

http://www.boersentag.at (15.4.)

- Buchpräsentation "Von Null auf Reich", Josef Obergantschnig, Podcast dazu https://audio-cd.at/page/podcast/4163/ . Buchbestellungen: http://www.vonnullaufreich.com

Anmeldung zur Buchvorstellung in der Wiener Börse (19.4., ab 18:00) bitte unter office@obergantschnig.at

- Dietmar Reindl (HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4169/) war langjähriger Top-Manager von Ikea, Falkensteiner und zuletzt Immofinanz, er hat sich Anfang 2023 mit baumhouse selbstständig gemacht. Wir sprechen über die grossen drei Manager-Stationen, kommen dabei auch u.a. auf Martina Mary-Gärtner und Daniel Riedl. Lehman, Hotels, Asset Management und vieles mehr. Mit baumhouse will Dietmar Lösungen gegen verknappten, teuren Wohnraum in Städten, den Klimawandel und die Bodenversiegelung anbieten. Einstöckige Bestandsgebäude, die oft wie einzelne Blöcke in der Landschaft stehen, sollen mit Wohnungen überbaut werden, baumhouses quasi, und ein schöner ESG-Case.

http://www.baumhouse.at

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.04.)

(12.04.2023)

Wiener Börse Plausch S4/41: Radka Döhring (Immofinanz) kann heute erhöhen; Brunner & Brunner in Zürs, Palfinger zu früh

