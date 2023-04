15. Aktienturnier: Erste Group und Palfinger weiterhin mit allen Chancen (Christian Drastil)

17.04.2023, 2654 Zeichen

Um 10:54 liegt der ATX TR mit +0.21 Prozent im Plus bei 6955 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 5.43% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Warimpex mit +7.44% auf 0.65 Euro, dahinter UBM mit +2.19% auf 28 Euro und Wienerberger mit +1.76% auf 27.11 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15839 (+0.13%, Ultimo 2022: 13923, 13.76% ytd).

Die April-Ausgaben des #gabb sind präsentiert von IRW-Press (Podcast mit IRW-Chef Joe Brunner hören: https://www.audio-cd.at/page/podcast/3731 ) , eine aktuelle News betrifft BioNxt: BioNxt tätigt Ankauf von kommerziellen Beschichtungs- und Schneidemaschinen zum Aufbau entsprechender Kapazitäten für die kommerzielle Herstellung in Europa

15. Aktienturnier by IRW-Press https://boerse-social.com/tournament . Ausgangssituation: Titelverteidiger Erste Group und Palfinger (2 Siege) können gemäss Regelwerk den Wanderpokal für immer heimholen. In der Rangliste liegen nach vierzehn Turnieren FACC, Mayr-Melnhof und Palfinger bei je 58 Punkten, die Post bei 57 Punkten. Der Sieger eines Turniers bekommt 15 Punkte, der zweite Finalist 10 Punkte, Halbfinalisten 6 Punkte, Viertelfinalisten 3 Punkte und Achtelfinalisten einen Punkt. Und das waren die Ergebnisse der Runde 2, woraus sich folgende 4 Viertelfinalpaarungen ergeben haben.

Uniqa vs. Telekom Austria: Uniqa besiegte in Runde 1 Pierer Mobility mit 1.93% zu -1.26%, in Runde 2 Mayr-Melnhof mit 2.02% zu 0.81%. Telekom Austria besiegte in Runde 1 S Immo mit 1.15% zu -4.22%, in Runde 2 RBI mit 1.42% zu 0.00%.

Uniqa ( Akt. Indikation: 8,03 /8,05, -0,37%)

Telekom Austria ( Akt. Indikation: 7,15 /7,18, 0,49%)

VIG vs. Post: VIG besiegte in Runde 1 AT&S mit 2.42% zu -4.55%, in Runde 2 Verbund mit 2.56% zu -2.58%. Österreichische Post hatte in Runde 1 ein Freilos, besiegte in Runde 2 Kontron mit 2.78% zu -2.83%.

VIG ( Akt. Indikation: 25,95 /26,00, -0,10%)

Österreichische Post ( Akt. Indikation: 35,00 /35,10, -0,28%)



Immofinanz vs. Erste Group: Immofinanz besiegte in Runde 1 Evotec mit 4.10% zu 3.58%, in Runde 2 FACC mit 5.94% zu 1.13%. Erste Group besiegte in Runde 1 Porr mit 2.03% zu -0.15%, in Runde 2 Flughafen Wien mit 3.86% zu 0.38%.

Immofinanz ( Akt. Indikation: 14,26 /14,28, 0,07%)

Erste Group ( Akt. Indikation: 32,29 /32,31, -0,06%)



Valneva vs. Palfinger: Valneva besiegte in Runde 1 Andritz mit 6.20% zu -4.49%., in Runde 2 Strabag mit 1.05% zu 0.51%. Palfinger hatte in Runde 1 ein Freilos, besiegte in Runde 2 Amag mit 9.44% zu -1.09%.

Valneva ( Akt. Indikation: 5,11 /5,12, -1,31%)

Palfinger ( Akt. Indikation: 30,20 /30,25, 0,25%)

