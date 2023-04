Nachlese: Folgen des Sündenfalls der Politik beim Verbund, Berthold Baurek-Karlic zur Wiener Börse (Christian Drastil)

- Berthold Baurek-Karlic (HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4196/ ) ist Gründer und Geschäftsführer von Venionaire Capital, Präsident des European Super Angels Club und auch sonst in zahlreichen Rollen im Startup und VC-System tätig. Wir sprechen über einen Part Time Job bei der Nationalbank, über Trans Europe Financials mit Immer-Wieder-Wegbegleiterin Martha Oberndorfer, über die AVCO, Blockpit, den Linde Verlag, KI und haben auch einen kleinen Exkurs zur Wiener Börse. Finally: Auf diese Meldung von Berthold bin ich am 1. April reingefallen: Venionaire Capital launchte das Musiklabel "Venionaire Rhythm Labs" und schickte den KI-Song "Best in the Game" ins Rennen. Wie gesagt: War ein Scherz (sogar mit Gewerbeschein), das Label ist Fast-Fake, aber der Song zu gut, um nicht gespielt zu werden. https://www.audio-cd.at/page/podcast/4164 https://www.venionaire.com https://superangels.club

- in Folge S4/44 geht es um den Sündenfall der Politik beim Verbund, der die Aktie vom Handelsvolumen her (Insti Hands Off) geschädigt hat und zudem gefährliche Türen aufgemacht hat,

Ausgewählte Events von BSN-Partnern

Meistgelesen >> mehr

PIR-Zeichnungsprodukte

Newsflow >> mehr

Börse Social Club Board >> mehr

wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Kapsch TrafficCom(1)

wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Agrana(1)

CoVaCoRo zu Frequentis

wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Mayr-Melnhof(1)

Star der Stunde: Palfinger 1.42%, Rutsch der Stunde: S Immo -1.25%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Verbund(2), AT&S(2), Kontron(1), EVN(1), Lenzing(1)

Star der Stunde: AT&S 3%, Rutsch der Stunde: S Immo -1.54%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Zumtobel(1), Marinomed Biotech(1), OMV(1), Telekom Austria(1), Kontron(1), Polytec Group(1)

Smeilinho zu Kapsch TrafficCom

Featured Partner Video

Austrian Stocks in English: In Week 15 we had Zürs, a fine ATX, but low trading volume

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the english spoken weekly Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged P...

Dimitra Dede

Metaphors

2022

Void



Jürgen Bürgin

Punch

2022

chumbo



Katrien de Blauwer

I Close My Eyes, Then I Drift Away

2019

Libraryman



Olgaç Bozalp

Leaving One for Another

2022

Void



Axel Hütte

London, Photographien 1982-1984

1993

Schirmer / Mosel