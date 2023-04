Börsegeschichte 20.4.: Extremes zu CA Immo, Mayr-Melnhof, Uniqa und Immofinanz (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

20.04.2023, 826 Zeichen

IPOs:

20.04.1988: CA Immobilien: CA Immobilien mit IPO in Wien. Emissionserlös war 0,15 Mrd. ATS.



Extrema:

20.04.1999: Top 2: Mayr-Melnhof: 10.878% - [Top 1: 11.509% (13.10.1998), Top 3: 10.5882% (23.03.2020)]



under MA200:

20.04.2010: Uniqa: Am längsten unter MA200: 454 Tage (endete am: 20.04.2010) zum Kalender



Positive Serie in Performance:

20.04.2009: Immofinanz: Beste Performance Serie: 68.13% (6 Tage - endete am 20.04.2009)

Bisher gab es an einem 20. April 22 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 20.04. beträgt 0,17%. Der beste 20.04. fand im Jahr 2011 mit 2,13% statt, der schlechteste 20.04. im Jahr 2009 mit -4,34%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 20.04. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.04.)

(20.04.2023)

