Wiener Börse Plausch S4/47: Telekom Austria hat grosse Chancen für ATX und MSCI, das sieht man in der Race-Liste

A1 Telekom Austria Die an der Wiener Börse notierte A1 Telekom Austria Group ist führender Provider für digitale Services und Kommunikationslösungen im CEE Raum mit mehr als 24 Millionen Kunden in sieben Ländern und bietet Kommunikationslösungen, Payment und Unterhaltungsservices sowie integrierte Business Lösungen an.

Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/47 führe ich zum April-Verfallstag anhand von Zahlen aus, warum ich der Telekom Austria Aktie grosse Chancen für eine ATX- und auch MSCI Austria-Aufnahme attestiere. Mehr dazu dann im nächsten Börse Social Magazine Print (incl. Race-Liste), bei Magazine Print wird es künftig mehr "Market-Coverstories" geben. Weiters: Spannender Schlusstag Viertelfinale Aktienturnier. News gibt es zu Palfinger, Einschätzungen zu Rosenbauer, Aktiendeals bei Marinomed und Research zu Andritz, Marinomed, Kapsch TrafficCom. Ach ja: Die Uniqa hat den 15. Plustag in Folge nicht geschafft, aber Respekt vor 14 Tagen.

Ausgewählte Events von BSN-Partnern

Meistgelesen >> mehr

PIR-Zeichnungsprodukte

Newsflow >> mehr

Börse Social Club Board >> mehr

BSN Vola-Event SAP

#gabb #1332

Featured Partner Video

Austrian Stocks in English: Week 13 with Immofinanz on top brought a 6 percent comeback for ATX TR and a fine ending for Q1

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the english spoken weekly Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged P...

Matt Stuart

All That Life Can Afford

2016

Plague Press



Beate & Heinz Rose

Paare

1972

Langewiesche-Brandt



Florian Müller

Sessions

2015

Edition Lammerhuber



Saul Leiter

Early Black and White

2014

Steidl



Issei Suda

The Work of a Lifetime

2011

Only-Photography