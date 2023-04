News zu DO & CO, Erste Group, S Immo, Kontron, Research zu Banken (Christine Petzwinkler)

24.04.2023, 2683 Zeichen

Wandel-Update von DO & CO: Das Catering-Unternehmen DO & CO hat im Jänner 2021 Wandelschuldverschreibungen mit Endfälligkeitstag 28. Jänner 2026 im Gesamtnennbetrag von 100 Mio. Euro und unterteilt in 1.000 Wandelschuldverschreibungen begeben. Der Wandlungspreis liegt derzeit bei 80,63 Euro, die Aktie notiert über 100 Euro. Daher wollen einige Inhaber der Schuldverschreibungen nun in Aktien wandeln. Zum 22. April 2023 hat die Gesellschaft Wandlungserklärungen mit einem Nennbetrag von insgesamt 24 Mio. Euro erhalten. Bereits abgewickelt wurden Wandlungen mit einem Nennbetrag von insgesamt: 17,2 Mio. Euro. Die Anzahl der neuen Aktien, die an Inhaber von Wandelschuldverschreibungen bereits ausgegeben wurden liegt bei 213.313 Atück, 84.333 Stück werden noch ausgegeben.

Karriere: Mit 1. Mai 2023 übernimmt Ursula Punzet-Arbeithuber die Bereichsleitung des Enterprise-Wide Risk Managements der Erste Group sowie Erste Bank Österreich und olgt auf Karin Svoboda, die mit 1. Mai 2023 zum Vorstandsmitglied der Tiroler Sparkasse bestellt wird.

Aktienkäufe: Kontron gibt das wöchentliche Update zum aktuellen Aktienrückkaufprogramm. Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufs seit dem 3. Februar 2023 erworbenen Aktien beläuft sich nunmehr auf 323.466 Aktien und liegt damit bereits über der Hälfte der bis längstens 6. August zu erwerbenden bis zu 636.305 Stück.

Die S Immo kauft drei Bürogebäude und ein Hotel in der Tschechischen Republik von ihrem Mehrheits-Eigentümer CPI Property Group. Zu den Objekten gehören die Bürogebäude Mayhouse und Luxembourg Plaza in Prag, das ZET.office in Brünn und das Hotel Courtyard by Marriott Prague City. Die vier Objekte haben laut S Immo einen Gesamtwert von 167,7 Mio. und erwirtschaften jährliche Einnahmen von rund 8,4 Mio. Euro.

Research: Die Analysten von Keefe Bruyette & Woods haben ein Update zu den heimischen Großbanken veröffentlicht: Demnach bestätigen die Analysten die Underperform-Empfehlungen für Erste Group und RBI und erhöhen das Kursziel für die Erste von 32,1 auf 34,6 Euro und reduzieren das Kursziel für RBI von 15,5 auf 14,4 Euro. Bei Bawag Group bleiben die Keefe-Experten auf Outperform und erhöhen das Kursziel von 81,0 auf 89,6 Euro.

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.04.)

(24.04.2023)

