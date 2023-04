Wiener Börse zu Mittag leicht stärker: Strabag, Warimpex und S Immo gesucht, IRW-News zu Nano One

- News zu DO & CO, Erste Group, S Immo, Kontron, Research zu Banken - Packendes Aktienturnier-Semifinale gestartet - Nachlese: Telekom Austria, Manner und Dachgold - Kurze zu BKS, RHI Magnesita - Unser Robot sagt: Semperit, Frequentis, Agrana und weitere Aktien auffällig; Karl Haider führt den 2. Tag im CEO-Ranking - Börsegeschichte 24.4.: Extremes zu Rosenbauer und eine grosse Indexumstellung - Österreich-Depots: Solider Wochenbeginn, SBO wieder aufgenommen - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.24% vs. last #gabb, +4.82% ytd, +69.60% seit Start 2013

wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: AT&S(2), Kontron(1), Strabag(1)

Star der Stunde: Warimpex 2.44%, Rutsch der Stunde: Andritz -1.35%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Kontron(2), SBO(1)

Star der Stunde: Strabag 7.4%, Rutsch der Stunde: Lenzing -1.93%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: Österreichische Post(1), Flughafen Wien(1), AMS(1), Verbund(1)

Star der Stunde: Warimpex 2.44%, Rutsch der Stunde: RHI Magnesita -1.39%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: Petro Welt Technologies(1)

Austrian Stocks in English: In Week 15 we had Zürs, a fine ATX, but low trading volume

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the english spoken weekly Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged P...

