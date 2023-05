Zahlen von Wienerberger, Polytec, Verbund, Addiko, Wolftank, News zu DO & CO, Croma Pharma, Agrana, AT&S, Research zu Rosenbauer, Lenzing, voestalpine, Semperit (Christine Petzwinkler)

11.05.2023, 9284 Zeichen

Wienerberger hat Zahlen für das 1. Quartal präsentiert, "dieses war geprägt von herausfordernden makroökonomischen Rahmenbedingungen", wie es seitens des Bau-Zulieferers heißt. Mit teilweise "starken Rückgängen in den Absatzmärkten" konnte Wienerberger im 1. Quartal 2023 einen annähernd stabilen Konzernumsatz von 1.052 Mio. Euro (Q1 2022: 1.157 Mio. Euro) erzielen, das EBITDA ging von 228 Mio. Euro in der Vorjahresperiode auf nunmehr 206,3 Mio. Euro zurück, das EBIT um 6 Prozent auf 138,2 Mio. Euro, das Netto-Ergebnis um 11 Prozent auf 100,6 Mio. Euro. Für das Geschäftsjahr 2023 bestätigt das Unternehmen die EBITDA-Prognose von > 800 Mio. Euro (2022: 1.026,2 Euro). CEO Scheuch: "Zu Beginn des Geschäftsjahres haben wir unsere Einschätzung über die erwartete Entwicklung in unseren Endmärkten Neubau, Renovierung und Infrastruktur als Szenario für 2023 veröffentlicht. Die Entwicklungen des 1. Quartals lagen unter diesen Erwartungen. In den Folgequartalen 2023 rechnen wir jedoch damit, dass sich die Märkte leicht verbessern werden." In den Ergebniserwartungen seien die durch die geplante Terreal Übernahme erwirtschafteten Ergebnisse nicht berücksichtigt, wie es heißt. Insgesamt umfasst die Transaktion fast 3.000 Mitarbeitende, 29 Produktionsstandorte und einen erwarteten Jahresumsatz von rund 740 Mio. Euro, der Abschluss ist im Laufe des Jahres 2023 geplant.

Seitens der Raiffeisen-Analysten heißt es zu den Zahlen: "Wienerberger ist unserer Ansicht nach solide ins Geschäftsjahr 2023 gestartet. Trotz Umsatzrückgang konnte der Ergebnisdruck im 1. Quartal in Grenzen gehalten werden."

Wienerberger ( Akt. Indikation: 27,70 /27,72, -0,04%)

Der Kunststoff-Konzern Polytec hat im 1. Quartal Umsatzerlöse in Höhe von 167,8 Mio. Euro erzielt, das entspricht einem Zuwachs von 12,8 Prozent im Vergleich zur Vorjahresperiode. Der gestiegene Umsatz sei einerseits auf höhere Verkaufspreise als auch auf das gestiegene Produktionsvolumen zurückzuführen, wie das Unternehmen erklärt. Das Ergebnis wurde laut Polytec "von punktuell entstandenen Fertigungsengpässen in Folge deutlicher Lieferverzögerungen von Fertigungsanlagen und dem erhöhten Personalstand belastet". Zudem hätten die laufenden Kostensteigerungen eine Herausforderung für die Organisation dargestellt, wie das Unternehmen betont. Das EBITDA ging demnach von 11,9 Mio. Euro im 1. Quartal 2022 auf nunmehr 8,4 Mio. Euro zurück, das EBIT von 2,9 Mio. Euro auf 0,2 Mio. Euro, das Nachsteuer-Ergebnis von 1,7 Mio. Euro auf -1,3 Mio. Euro. Für das Gesamtjahr wird der Ausblick bestätigt, das Unternehmen geht von einem Konzernumsatz in der Größenordnung von 650 Mio. bis 700 Mio. Euro aus. Das EBIT sollte sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessern, wie es heißt.

Polytec Group ( Akt. Indikation: 4,66 /4,68, -2,10%)

Die Addiko Bank hat im 1. Quartal einen Nettogewinn von 9,7 Mio. Euro zu Buche stehen, das entspricht einer Steigerung von 50 Prozent zur Vorjahresperiode. Laut Addiko spiegelt dieses Ergebnis die starke Geschäftsentwicklung, erfolgreiche Zinsanpassungen, Rückstellungen für Rechtsfälle und relativ geringe Kreditverluste wider. CEO Herbert Juranek: "Unser Geschäft mit Konsumenten und SME verzeichnete eine anhaltende Dynamik, während wir unserem umsichtigen Risikoansatz verpflichtet blieben. Unsere Kunden schätzen, dass wir auf ihre digitalen Kreditanträge umgehend reagieren und genehmigte Kredite auch rasch auszahlen. Dieses Service können wir jetzt noch schneller bereitstellen und bieten es zudem in einem wachsenden Netzwerk von Händlern und Partnern an.“ Die Risikokosten beliefen sich im 1. Quartal auf 4,5 Mio. Euro oder 0,13 Prozent (1Q22: 1,2 Mio. Euro). Das Nettozinsergebnis stieg um 26,5 Prozent auf 52,2 Mio. Euro (1Q22: 41,3 Mio.), die entsprechende Nettozinsmarge verbesserte sich auf 3,55 Prozent (1Q22: 2,87 Prozent). Das Provisionsergebnis sank im Jahresvergleich um 8,3 Prozent auf 15,6 Mio. (1Q22: 17,0 Mio. Euro), was hauptsächlich auf entgangene Einnahmen aus FX/DCC in Kroatien nach der Einführung des Euro am 1. Januar 2023 zurückzuführen ist, wie Addiko erklärt.

Addiko Bank ( Akt. Indikation: 12,80 /12,90, -1,53%)

Der Versorger Verbund konnte im 1, Quartal 2023 die Umsatzerklöse um 28,9 Prozent auf 3.262,7 Mio. Euro und das EBITDA gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres um 18,7 Prozent auf 967,3 Mio. Euro steigern. Das berichtete Konzernergebnis erhöhte sich um 2,8 Prozent auf 529,0 Mio. Euro, das um Einmaleffekte bereinigte Konzernergebnis stieg um 14,1 Prozent. Deutlich positiv auf die Ergebnisentwicklung wirkten laut Verbund die für die Berichtsperiode relevanten stark gestiegenen Terminmarktpreise auf dem Großhandelsmarkt für Strom. Das Unternehmen passt die obere Spanne des Ausblicks nach unten an: Für das Geschäftsjahr 2023 wird nun ein EBITDA zwischen rund 3.700 und 4.300 Mio. Euro und ein berichtetes Konzernergebnis zwischen rund 2.000 und 2.400 Mio. Euro erwartet. (Anm.: Im Bericht zum Jahr 2022 ging das Unternehmen noch von einem EBITDA zwischen rund 3.500 Mio. und 4.400 Mio. Euro und ein Konzernergebnis zwischen rund 1.900 Mio. und 2.500 Mio. Euro aus).

Verbund ( Akt. Indikation: 76,85 /77,90, -0,55%)

Die auf Energie- und Umweltlösungen spezialisierte Wolftank Group hat im Jahr 2022 den Umsatz um 40 Prozent auf 62,7 Mio. Euro gesteigert und den Turnaround beim EBIT erzielt. Das EBITDA verdreifachte sich auf 3,6 Mio. Euro (2021: 1,2 Mio.). Das EBIT dreht auf 0,07 Mio. Euro leicht ins Positive (2021:-1,6 Mio. Euro), während das Ergebnis vor und nach Steuern bei -0,7 Mio. (2021: -2,8 Mio. Euro) bzw. -1,6 Mio. Euro (2021: - 2,9 Mio.) weiterhin negativ war. Rohstoff-Preissteigerungen mit eingeschränkter Weitergabe-Möglichkeit an Kunden, erhöhte Kosten im Wasserstoff-Infrastrukturbereich durch die große Pipeline an Angebotsanfragen und lange Zeitverzögerungen bei öffentlichen Vergabeprozessen wirkten sich dämpfend auf die Profitabilität aus, so das Unternehmen. "Insgesamt haben wir uns im Rahmen der Erwartungen bewegt und legen heuer verstärkten Fokus auf die Profitabilität. Gleichzeitig hat sich die Zahl der Anfragen deutlich und kontinuierlich erhöht, was eine solide Basis für organisches Wachstum darstellt. Die Buy & Build-Strategie der vergangenen Jahre hat uns gut durch die Pandemie geführt und zahlt sich jetzt aus", sagt Peter Werth, CEO der Wolftank Group. Das laufende Jahr hat die Geschäftsdynamik beschleunigt, die hohe Nachfrage nach den Leistungen der Wolftank Group führt zu einer soliden Angebotspipeline, so das Unternehmen.

Wolftank-Adisa ( Akt. Indikation: 0,00 /0,00, -100,00%)

Agrana startet am Standort der Kartoffelstärkefabrik in Gmünd im Waldviertel mit der Errichtung einer zusätzlichen Walzentrocknungsanlage. Mit einem Investitionsvolumen von 23 Mio. Euro soll die Produktion von technischen Spezialstärken für die Bau- und Klebstoffindustrie erhöht werden.

Agrana ( Akt. Indikation: 17,40 /17,50, -0,29%)

Der Börsekandidat Croma Pharma hat die Marktzulassung für Letybo®, das Botulinumtoxin-Produkt, in 12 weiteren europäischen Märkten erhalten. Dazu gehören Belgien, Zypern, die Tschechische Republik, Dänemark, Finnland, Griechenland, Ungarn, Luxemburg, Malta, Norwegen, die Slowakei und Schweden. Letybo® wird in den kommenden Wochen in diesen Ländern eingeführt. Im Jahr 2022 erhielt Croma bereits Marktzulassungen in 11 ersten Märkten ein. Als nächsten Schritt plant das Unternehmen die Marktzulassung in weiteren Ländern wie Kroatien, Island oder der Schweiz. CEO Andreas Prinz: „Der geplante Markteintritt in den neu zugelassenen Ländern soll unser Wachstum weiter beschleunigen.“ Wie berichtet ist geplant, dass Croma Pharma über den seit November 2021 an der Euronext Amsterdam notierten SPAC European Healthcare Acquisition & Growth Company B.V. (EHC) an die Börse geht.

Aktienkäufe: Die Attila Dogudan Privatstiftung hat außerhalb eines Handelsplatzes 75.000 Aktien zu je 111,0 Euro erworben, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Die Transaktion hat somit ein Volumen von mehr als 8,3 Mio. Euro.

DO&CO ( Akt. Indikation: 111,00 /111,40, 2,39%)

Dividende: Der AT&S-Hauptversammlung am 6. Juli 2023 soll eine Dividende in Höhe von 0,40 Euro je Aktie (VJ: 0,78 Euro je Aktie und Sonderdividende von 0,12 Euro je Aktie) vorgeschlagen werden, wie AT&S mitteilt.

AT&S ( Akt. Indikation: 27,92 /27,98, 0,18%)

Research: Die Analysten der Baader Bank stufen die Semperit-Aktie nach Zahlenbekanntgabe weiter mit Buy und Kursziel 30,0 Euro ein. Kurzfristig erwarten die Experten etwas Gegenwind für den Aktienkurs, da das EBITDA 2023 am unteren Ende der Prognose von 70-90 Mio. Euro liegen dürfte. NuWays stuft Rosenbauer mit Kaufen und Kursziel 53,0 Euro ein, die Baader Bank mit Buy und Kursziel 42,0 Euro Berenberg bestätigt für Lenzing die Empfehlung Halten und reduziert das Kursziel von 65,0 auf 60,0 Euro. Die Deutsche Bank bestätigt die Kauf-Empfehlung für voestalpine und passt das Kursziel von 42,0 auf 41,0 Euro an.

Semperit ( Akt. Indikation: 21,25 /21,80, 0,12%)

Rosenbauer ( Akt. Indikation: 31,10 /31,50, 1,29%)

Lenzing ( Akt. Indikation: 55,40 /55,60, 2,21%)

voestalpine ( Akt. Indikation: 30,40 /30,44, -0,20%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.05.)

(11.05.2023)

Akt. Indikation: 12.75 / 12.85

Uhrzeit: 14:13:19

Veränderung zu letztem SK: -1.92%

Letzter SK: 13.05 ( 0.00%)

Akt. Indikation: 17.40 / 17.50

Uhrzeit: 14:37:08

Veränderung zu letztem SK: -0.29%

Letzter SK: 17.50 ( 0.00%)

Akt. Indikation: 28.06 / 28.10

Uhrzeit: 14:38:06

Veränderung zu letztem SK: 0.65%

Letzter SK: 27.90 ( 3.03%)

Akt. Indikation: 111.40 / 111.80

Uhrzeit: 14:38:06

Veränderung zu letztem SK: 2.76%

Letzter SK: 108.60 ( -0.91%)

Akt. Indikation: 55.60 / 55.80

Uhrzeit: 14:38:35

Veränderung zu letztem SK: 2.58%

Letzter SK: 54.30 ( -0.18%)

Akt. Indikation: 4.55 / 4.60

Uhrzeit: 14:38:01

Veränderung zu letztem SK: -4.09%

Letzter SK: 4.77 ( 1.49%)

Akt. Indikation: 31.00 / 31.50

Uhrzeit: 14:38:08

Veränderung zu letztem SK: 1.13%

Letzter SK: 30.90 ( -0.32%)

Akt. Indikation: 21.50 / 21.60

Uhrzeit: 14:15:53

Veränderung zu letztem SK: 0.23%

Letzter SK: 21.50 ( -6.11%)

Akt. Indikation: 77.70 / 77.80

Uhrzeit: 12:38:29

Veränderung zu letztem SK: -0.06%

Letzter SK: 77.80 ( -2.20%)

Akt. Indikation: 30.26 / 30.28

Uhrzeit: 14:37:51

Veränderung zu letztem SK: -0.69%

Letzter SK: 30.48 ( -4.09%)

Akt. Indikation: 27.70 / 27.72

Uhrzeit: 14:38:08

Veränderung zu letztem SK: -0.04%

Letzter SK: 27.72 ( 0.58%)

