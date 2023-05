Nachlese: Post, Herta Stockbauer, BKS Hall of Fame, hohe Inflation, Carrie Skoupy (Christian Drastil)

15.05.2023, 2769 Zeichen

Nachlese Podcast Freitag: Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/4298/ , alle unter http://www.audio- cd.at/wienerboerseplausch .

- in Folge S4/61 geht es um starke Zahlen der Post und eine tolle Bestätigung von Do&Co (für Peter Heinrich gibt es einen Kaffee).

- Herta Stockbauer ist seit mehr als 30 Jahren in der BKS Bank tätig und seit 9 Jahren CEO des Instituts. Ach ja: Die Bank feierte im Vorjahr ebenfalls: und zwar den 100. Geburtstag. Wir sprechen darüber, warum man von einem Job an der Uni ins Bankgeschäft wechselt, über den Weg vom Controlling in den Vorstand, über Nachhaltigkeit und Frauen. Und wir reden auch darüber, seit wann man nicht mehr Bank für Kärnten und Steiermark sondern BKS sagt und was an der Tätigkeit als Honorarkonsulin für Schweden so spannend ist. Ach ja: Die Hall of Fame Urkunde für 100 Jahre BKS habe ich bei dieser Gelegenheit ebenfalls an Herta Stockbauer übergeben. HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4304/

- Tipp: Die anhaltend hohe Inflation in Österreich und Europa überrascht nun sogar Wirtschaftsforscher. Woran das liegt, ob die Regierung die Inflation befeuert und warum eine MwSt-Senkung in Österreich keinen Sinn machen würde, erklärt Finanzminister Magnus Brunner:

- ABC Audio Business Chart #47: Outperformance von Dual-Class Aktien? ( Josef Obergantschnig) - Dual-Class Aktien erfreuen sich vor allem im Tech-Sektor großer Beliebtheit. Aber was sind den überhaupt Dual-Class IPOs und wie unterscheiden sich die Tranchen voneinander? Und die Frage aller Fragen: Können Dual-Class Aktien outperformen? Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, höre einfach einmal rein. HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4301/

- Carrie Skoupy betreibt so ziemlich alle Sportarten selbst und setzt beruflich den Sport als selbständige Expertin in Social Media, Storytelling und Fotografie ästhetisch um. Wir reden über ihre Prägung im Marketing für die Designermöbel von Wittmann und Erfahrungen bei u.a. Red Bull oder OMV. Weiters über Cases wie Tubolito, Arbeiten für den Ultrasportler Jan Koller bzw. den Podcast "Der Schanigarten", den Carrie, die eigentlich Sabrina heisst, mit Cory Choun betreibt. Und zum Schluss gab es für Carrie zwei Tage nach ihrem Start beim Wings for Life World Run noch einen Plauderlauf mit mir. Zwischendurch mussten freilich "Carrie" von Europe und ein Filmtrailer aus 1976 eingespielt werden. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4299/

